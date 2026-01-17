Icon

موعد إعلان الأهلية للمسجلين الجدد في حساب المواطن بعد 10 ديسمبر

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٤ مساءً
موعد إعلان الأهلية للمسجلين الجدد في حساب المواطن بعد 10 ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

قال حساب المواطن إنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 ديسمبر، سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ الشخص بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب “دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

