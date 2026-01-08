Icon

بعد 6 أشهر على وفاة شقيقه زياد الرحباني

وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة اللبنانية فيروز

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٦ مساءً
وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة اللبنانية فيروز
المواطن - فريق التحرير

توفي هلي الرحباني، الابن الأصغر للسيدة فيروز والفنان الكبير اللبناني الراحل عاصي الرحباني، وذلك بعد 6 أشهر على وفاة شقيقه زياد الرحباني.

عاش هلي الرحباني حياة طويلة رافقتها تحديات صحية وإنسانية قاسية، عاشها بعيداً عن الأضواء.

ولد أصغر أبناء فيروز عام 1958 وهو يعاني من إعاقة ذهنية وحركية، في وقت لم تمنحه فيه التوقعات الطبية آنذاك أملاً كبيراً بالحياة.

لم يعرف هلي الشهرة، ولم يكن اسمه جزءاً من المشهد الفني، لكنه ظل حاضراً بقوة في سيرة فيروز الإنسانية.

يأتي هذا الرحيل ليثقل قلب فيروز بخسارة جديدة، بعد أشهر قليلة على وداعها نجلها الأكبر زياد الرحباني، الفنان والموسيقي المتمرد. وقبل ذلك بسنوات، فقدت ابنتها ليال في عمر مبكر.

