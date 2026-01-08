تظاهرات واحتجاجات في أمريكا بعد مقتل امرأة بنيران موظفي الهجرة رئيس هيئة الترفيه: 12 مليون زائر يعكسون الإقبال المتصاعد على موسم الرياض مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة اللبنانية فيروز المنتدى السعودي للإعلام 2026.. 4 خبراء أميركيين يناقشون استراتيجيات مواجهة الأخبار المضللة الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح قرار للحد من سلطة ترامب العسكرية في فنزويلا دوري روشن.. الهلال يعزز صدارته بثلاثية نظيفة في شباك الحزم تكامل القابضة تعلن عن 19 وظيفة شاغرة للجنسين المرور: ضبط 1907 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي
توفي هلي الرحباني، الابن الأصغر للسيدة فيروز والفنان الكبير اللبناني الراحل عاصي الرحباني، وذلك بعد 6 أشهر على وفاة شقيقه زياد الرحباني.
عاش هلي الرحباني حياة طويلة رافقتها تحديات صحية وإنسانية قاسية، عاشها بعيداً عن الأضواء.
ولد أصغر أبناء فيروز عام 1958 وهو يعاني من إعاقة ذهنية وحركية، في وقت لم تمنحه فيه التوقعات الطبية آنذاك أملاً كبيراً بالحياة.
لم يعرف هلي الشهرة، ولم يكن اسمه جزءاً من المشهد الفني، لكنه ظل حاضراً بقوة في سيرة فيروز الإنسانية.
يأتي هذا الرحيل ليثقل قلب فيروز بخسارة جديدة، بعد أشهر قليلة على وداعها نجلها الأكبر زياد الرحباني، الفنان والموسيقي المتمرد. وقبل ذلك بسنوات، فقدت ابنتها ليال في عمر مبكر.