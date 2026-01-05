5 خطوات سريعة لإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك

طريقة عرض وتجديد عقد العمل عبر منصة مساند ارتفاع القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا في سوق الأسهم الصينية بنك البلاد يبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل قد يغيّر مبلغ استحقاق فيصل بن فرحان يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي توقعات بطقس مستقر اليوم على معظم المناطق التحالف : عيدروس الزبيدي هرب لإقليم أرض الصومال بحراً ومنها لمقديشو ثم أبوظبي جواً بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م
أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن للراغبين في أداء مناسك العمرة المبادرة بإصدار التصريح اللازم إلكترونيًا، بخطوات ميسرة وسريعة عبر الهواتف الذكية.
وقالت الحج والعمرة عبر منصة إكس إن إصدار التصريح يتم من خلال تطبيق “نسك” (Nusuk) عبر خمس خطوات محددة، تبدأ بتحميل التطبيق وتسجيل الدخول، ثم التوجه إلى أيقونة “إصدار تصريح عمرة”.
وتابعت أن الخطوات التالية تشمل اختيار الاسم المراد إصدار التصريح له (المستفيد)، ثم تحديد التاريخ والوقت المناسبين من بين الخيارات المتاحة، وصولًا إلى الخطوة الأخيرة المتمثلة في مراجعة البيانات وتأكيد الطلب ليتم إصدار التصريح فورًا.