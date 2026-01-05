Icon

طريقة عرض وتجديد عقد العمل عبر منصة مساند Icon ارتفاع القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا في سوق الأسهم الصينية Icon بنك البلاد يبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار Icon حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل قد يغيّر مبلغ استحقاق Icon فيصل بن فرحان يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي Icon توقعات بطقس مستقر اليوم على معظم المناطق Icon التحالف : ‏عيدروس الزبيدي هرب لإقليم أرض الصومال بحراً ومنها لمقديشو ثم أبوظبي جواً Icon بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير Icon واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد Icon أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

5 خطوات سريعة لإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
5 خطوات سريعة لإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن للراغبين في أداء مناسك العمرة المبادرة بإصدار التصريح اللازم إلكترونيًا، بخطوات ميسرة وسريعة عبر الهواتف الذكية.

وقالت الحج والعمرة عبر منصة إكس إن إصدار التصريح يتم من خلال تطبيق “نسك” (Nusuk) عبر خمس خطوات محددة، تبدأ بتحميل التطبيق وتسجيل الدخول، ثم التوجه إلى أيقونة “إصدار تصريح عمرة”.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الحج: أدنى سن لحجز تصريح العمرة 5 سنوات

وزارة الحج: أدنى سن لحجز تصريح العمرة 5 سنوات

توضيح بشأن موعد فتح تصاريح العمرة في رمضان

توضيح بشأن موعد فتح تصاريح العمرة في رمضان

وتابعت أن الخطوات التالية تشمل اختيار الاسم المراد إصدار التصريح له (المستفيد)، ثم تحديد التاريخ والوقت المناسبين من بين الخيارات المتاحة، وصولًا إلى الخطوة الأخيرة المتمثلة في مراجعة البيانات وتأكيد الطلب ليتم إصدار التصريح فورًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد