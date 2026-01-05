5 خطوات سريعة لإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن للراغبين في أداء مناسك العمرة المبادرة بإصدار التصريح اللازم إلكترونيًا، بخطوات ميسرة وسريعة عبر الهواتف الذكية.

وقالت الحج والعمرة عبر منصة إكس إن إصدار التصريح يتم من خلال تطبيق “نسك” (Nusuk) عبر خمس خطوات محددة، تبدأ بتحميل التطبيق وتسجيل الدخول، ثم التوجه إلى أيقونة “إصدار تصريح عمرة”.

وتابعت أن الخطوات التالية تشمل اختيار الاسم المراد إصدار التصريح له (المستفيد)، ثم تحديد التاريخ والوقت المناسبين من بين الخيارات المتاحة، وصولًا إلى الخطوة الأخيرة المتمثلة في مراجعة البيانات وتأكيد الطلب ليتم إصدار التصريح فورًا.