استشهاد 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس بقطاع غزة

استشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم، جراء قصف وغارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمالي وجنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخر بجراح خطيرة، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة لنازحين قرب مفترق الاتصالات غربي مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما فجر جيش الاحتلال عربات مفخخة في محيط منطقة الشيخ زايد شمالي القطاع.
كما أفاد الدفاع المدني باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي على منطقة المسلخ في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال عدة غارات على مناطق متفرقة من المدينة.