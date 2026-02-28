Icon

من أهم الممرات البحرية في العالم

الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

أعلن الحرس الثوري، مساء اليوم السبت، إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الإنتاج العالمي للنفط، ويعتبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ووجهت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تحذيراً إلى جميع السفن المارة في مضيق هرمز، وطالبتهم بالمغادرة فوراً.

كما تابعت في التحذير “يُعلن إغلاق مضيق هرمز اعتباراً من هذه اللحظة.. انتهى”.

إغلاق مضيق هرمز

وقال الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط والغاز، غير آمن بسبب الهجمات الأميركية والإسرائيلية، ولذلك أُغلق أمام السفن السبت، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوردت وكالة تسنيم للأنباء أن “الحرس الثوري الإيراني حذّر سفنا عدة من أنه، نظرا للأجواء غير الآمنة المحيطة بالمضيق بسبب العدوان العسكري الأميركي الإسرائيلي وردود إيران، فإنه ليس من الآمن عبور المضيق في الوقت الراهن”.

كما أضافت الوكالة “مع توقف عبور السفن وناقلات النفط لمضيق هرمز، يكون المضيق قد أُغلق بحكم الأمر الواقع”.

فيما أوصت وزارة النقل الأميركية السفن التجارية بتجنّب المرور في الخليج بعد القصف الأميركي والإسرائيلي لإيران.

تحذير للسفن الأمريكية

ونبّهت إدارة الشؤون البحرية في الوزارة في بيان إلى أن مناطق مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان وبحر العرب تشهد “نشاطا عسكريا كبيرا”، و”يُوصى بأن تبتعد السفن عن هذه المنطقة إن أمكن”.

كما أضاف البيان أن على السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة أو المملوكة لجهات أميركية أو المشغلة بطواقم أميركية أن تبقى بعيدة مسافة 30 ميلا بحريا من أية سفينة عسكرية أميركية لتجنّب اعتبارها عن طريق الخطأ تهديدا.

وكان خبراء في قطاع الطاقة حذروا في وقت سابق من أن المواجهة العسكرية قد تدفع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يربط الخليج العربي ببحر العرب، ويمر عبره ما يقارب ثلث النفط الخام المنقول بحراً في العالم.

