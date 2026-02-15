المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا طيران ناس يحصل على شهادتي ISO للاستدامة البيئية والجودة في قطاع الطيران مساند: مدة الاستقدام أقصاها 90 يومًا من تاريخ دفع التكاليف والتعاقد الإحصاء: التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.8% عند أدنى مستوى أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم الأسر المنتجة تنبيه من رياح نشطة على منطقة حائل تعليم مكة يعلن مواعيد بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تعليم الباحة يعتمد التوقيت الزمني لدوام المدارس خلال شهر رمضان
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17 / 2 / 2026م.
جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا، فيما يلي نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:
فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 203 / هـ ) وتاريخ 29 / 7 / 1447هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 1 / 2026م، هو غرة شهر شعبان لعام 1447هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17 / 2 / 2026م.
وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.