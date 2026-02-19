Icon

بدر الخزامى والاعتدال الربيعي.. ظواهر فلكية مميزة تشهدها ليالي رمضان Icon وصفات صحية لتمكين مرضى تليّف الكبد والزراعة من صيام رمضان Icon الدولار يرتفع بعد محضر الفيدرالي وترقب بشأن أسعار الفائدة Icon نقل مواطنين سعوديين بطائرة الإخلاء الطبي من القاهرة إلى المملكة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال Icon ضباب كثيف ورياح على المنطقة الشرقية Icon قصر آل حابش.. شاهد تاريخي يحكي مراحل التأسيس وثراء الهوية الوطنية Icon توقعات الطقس اليوم الخميس في السعودية: أتربة وغبار وضباب  Icon إمساكية اليوم الخميس 2 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب Icon مواعيد زيارة الروضة الشريفة خلال شهر رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
انتظام هلال القمر مع كواكب زحل وعطارد والزهرة في شكل قوس

بدر الخزامى والاعتدال الربيعي.. ظواهر فلكية مميزة تشهدها ليالي رمضان

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
بدر الخزامى والاعتدال الربيعي.. ظواهر فلكية مميزة تشهدها ليالي رمضان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشهد سماء الكرة الأرضية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ سلسلةً من الظواهر الفلكية المتتابعة، في مشهدٍ يترقبه هواة الرصد ومحبو التأمل في الفضاء، حيث تمتزج الاقترانات الكوكبية بلحظة الاعتدال الربيعي في لوحة سماوية ثرية بالأحداث.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن الظواهر السماوية تنطلق يوم الخميس 19 فبراير، بمشهد لافت يتمثل في انتظام هلال القمر مع كواكب زحل وعطارد والزهرة في شكل قوس فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس، في تقارب ظاهري يصنع لوحةً بصريةً آسرة يمكن رصدها بالعين المجردة في أجواء صافية.

قد يهمّك أيضاً
عبق الجبل والوادي أنس المتسامرين في ليالي رمضان

عبق الجبل والوادي أنس المتسامرين في ليالي رمضان

ليالي رمضان تعيد عبق الماضي لجادة الأمير فهد بن سلطان التاريخية

ليالي رمضان تعيد عبق الماضي لجادة الأمير فهد بن سلطان التاريخية

وبيّن أن الحدث الأبرز يحلّ منتصف الشهر مع بدر “الخزامى” في 3 مارس متزامنًا مع خسوف كلي للقمر غير مشاهد في المملكة والعالم العربي، فيما يظهر على هيئة خسوف شبه ظل في بعض مناطق سلطنة عُمان ودولة الإمارات, مشيرًا إلى أن الخسوف الكلي يحدث عندما يمر القمر البدر داخل ظل الأرض، فتتحول الأجزاء المغطاة بالكامل إلى لون أحمر داكن في المناطق التي تشاهد الظاهرة كاملة، بينما تكتسب الأجزاء الأخرى تدرجات لونية خافتة، مما يجعل الظاهرة من أبرز أحداث العام الفلكية لما تقدمه من تغيرات ضوئية متتابعة على قرص القمر.

الاعتدال الربيعي

وأشار إلى أن الاعتدال الربيعي يحل في 20 مارس، حيث يتساوى طول الليل والنهار تقريبًا، معلنًا بداية فصل الربيع فلكيًا في نصف الكرة الشمالي.

وأوضح أن رمضان سيكون هادئًا نسبيًا من حيث زخات الشهب، دون ظهور مذنبات ساطعة بالعين المجردة، مع إمكانية رصد بعض المذنبات مثل 88P/هاويل وC/2024 E1 (فيرزخوس) عبر التلسكوبات، فيما يُتوقع أن يبلغ المذنب C/2026 A1 (مابس) سطوعًا ملحوظًا بعد عيد الفطر.

وأكد أن متابعة أطوار القمر خلال الشهر تتيح فرصةً مثالية لرصد الظلال والتضاريس على سطحه، إلى جانب إمكانية مشاهدة النجوم المتغيرة وأجرام السماء العميقة باستخدام التلسكوبات، فضلًا عن رصد مرور محطة الفضاء الدولية، وهو مشهدٌ لافت يمكن مشاهدته بالعين المجردة في أوقات محددة، مما يضفي على ليالي رمضان بعدًا علميًّا وجماليًّا يستقطب شغف المتابعين بعالم الفلك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد