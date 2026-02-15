برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان العنود الخيرية: 1.2 مليار ريال إنفاقًا تنمويًا وماجستير الاقتصاد الاجتماعي ينطلق 2026 طقس رمضان 1447.. حرارة أعلى قليلًا وأمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة هيئة العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447 حرس الحدود يحبط تهريب 15 ألف قرص إمفيتامين مخدر بعسير نائب أمير تبوك يستقبل الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الموارد البشرية تُطلق خدمة الانقطاع عن العمل عبر منصة مساند ضبط 4 مخالفين بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
كشف برنامج حساب المواطن عن الحالات التي يُمكن فيها للمتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي، موضحًا الضوابط المعتمدة وآلية إضافة الزوجة كتابع ضمن حساب رب الأسرة.
وبيّن البرنامج عبر منصة إكس أن المتزوجة يحق لها التسجيل كمستفيد رئيسي في عدد من الحالات المحددة، تشمل: إذا كانت متزوجة من غير سعودي، أو كانت من عائلة سجين، أو من عائلة فاقد الأهلية، أو كان زوجها غائبًا. ويشترط في جميع هذه الحالات إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت الحالة عند التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.
وأكد برنامج حساب المواطن أنه في حال عدم انطباق أي من الحالات السابقة، يتم إضافة المتزوجة كتابع ضمن حساب رب الأسرة، وفقًا للضوابط المنظمة لاستحقاق الدعم.
ودعا حساب المواطن المستفيدين إلى التأكد من صحة البيانات المدخلة وإرفاق الوثائق المطلوبة لتفادي تأخير دراسة الأهلية، مشددًا على أهمية تحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق الدعم.
وأشار حساب المواطن إلى أنه في حال انطبقت شروط الأهلية على المتقدم وثبت استحقاقه وفق المعايير المعتمدة، فسيتم شموله بالدعم ضمن الدفعات المقررة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص البرنامج على تعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بآلية احتساب الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفق الضوابط المحددة.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.