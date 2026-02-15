Icon

برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة

السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
المتزوجة يحق لها التسجيل كمستفيد رئيسي بعدة حالات

برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٣ مساءً
برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة
المواطن - فريق التحرير

كشف برنامج حساب المواطن عن الحالات التي يُمكن فيها للمتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي، موضحًا الضوابط المعتمدة وآلية إضافة الزوجة كتابع ضمن حساب رب الأسرة.

وبيّن البرنامج عبر منصة إكس أن المتزوجة يحق لها التسجيل كمستفيد رئيسي في عدد من الحالات المحددة، تشمل: إذا كانت متزوجة من غير سعودي، أو كانت من عائلة سجين، أو من عائلة فاقد الأهلية، أو كان زوجها غائبًا. ويشترط في جميع هذه الحالات إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت الحالة عند التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأكد برنامج حساب المواطن أنه في حال عدم انطباق أي من الحالات السابقة، يتم إضافة المتزوجة كتابع ضمن حساب رب الأسرة، وفقًا للضوابط المنظمة لاستحقاق الدعم.

ودعا حساب المواطن المستفيدين إلى التأكد من صحة البيانات المدخلة وإرفاق الوثائق المطلوبة لتفادي تأخير دراسة الأهلية، مشددًا على أهمية تحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق الدعم.

وأشار حساب المواطن إلى أنه في حال انطبقت شروط الأهلية على المتقدم وثبت استحقاقه وفق المعايير المعتمدة، فسيتم شموله بالدعم ضمن الدفعات المقررة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص البرنامج على تعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بآلية احتساب الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفق الضوابط المحددة.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.

 

