ترامب يفرض رسومًا شاملة جديدة

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم، أنه وقّع أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها سابقًا.

وقال الرئيس ترمب: “إن التعرفة الدولية بنسبة 10% تنطبق على كل الدول وستدخل حيّز التنفيذ بشكل شبه فوري”.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ في 24 فبراير الجاري لمدة 150 يومًا، مع بقاء استثناءات للقطاعات التي تخضع لمسارات مختلفة بما فيها الأدوية والسلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وفقًا للبيت الأبيض، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

