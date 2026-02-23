Icon

 لتعزيز سهولة التنقّل ورفع جودة التجربة

ترقيم 92 بابًا في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٨ صباحاً
ترقيم 92 بابًا في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام
المواطن - واس

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشروع ترقيم أبواب التوسعة السعودية الثانية في المسجد الحرام، وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، وتحسين تجربة التنقّل داخل المسجد الحرام.
وشمل المشروع تنفيذ (92) لافتة لترقيم الأبواب في نطاق أبواب التوسعة السعودية الثانية، وجرى تصميم اللافتات بأسلوب يراعي الهوية الجمالية للمبنى بما يضمن وضوح الترقيم ويعزز القيمة الجمالية للمكان مع الحفاظ على قدسيته وهيبته.
ويأتي المشروع امتدادًا لحرص الهيئة على العناية بأدق التفاصيل التي تجمع بين الوظيفة والخدمة والجمال، بما يواكب المكانة العالمية للمسجد الحرام ويرتقي بجودة البيئة العمرانية داخله، ويسهم في تسهيل حركة القاصدين وانسيابية تنقّلهم في مختلف الأوقات.
وأوضحت الهيئة أن حفظ رقم الباب عند دخول المسجد الحرام يُسهم في تسهيل التنقّل وتحديد الموقع بكل يسر وسهولة خاصة في أوقات الذروة والمواسم التي تشهد كثافة في أعداد الزوار والمصلين، بما يعزز تجربة ميسّرة وآمنة لضيوف الرحمن.

أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجلّى فيه الطمأنينة وعظمة المكان

أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجلّى فيه الطمأنينة وعظمة المكان
المسجد الحرام يشهد زحامًا لافتًا وسط خدمات جليلة وتنظيم متقن بأول جمعة من رمضان
خطيب المسجد الحرام: الصيام شرع ليتحلى المؤمن بالتقوى ويمنع جوارحه من محارم الله
التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.. عناية متواصلة وخدمات متكاملة
لحظات الإفطار في المسجد الحرام.. مشهد إنساني يعكس عالمية المكان وقدسيته
