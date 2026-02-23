ترقيم 92 بابًا في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام

رياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق اليوم الثلاثاء أهالي العُلا يحتفون بيوم التأسيس في أجواء وطنية تُبرز الاعتزاز بتاريخ الدولة مواقع مراكز ضيافة الأطفال بالمسجد الحرام والأعمار المسموح بها جبل الرماة بالمدينة المنورة مقصد للزوار وشاهد على صفحات من السيرة النبوية طرق الدفع وإصدار سندات القبض للعقود السكنية باريس تقاطع السفير الأميركي وتترك باب “الكيه دورسيه” مواربًا الاتحاد الأوروبي يحذر: أي حرب مع إيران لن تقتصر على رقعة جغرافية محدودة تنظيم جدول حفلات محمد عبده يوازن بين النشاط الفني والحياة الشخصية تدشين حملة “تأكد لصحتك” الرمضانية للتأكيد على ضرورة الفحص الوقائي بجميع المناطق القبض على مقيم لترويجه الحشيش في جدة
أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشروع ترقيم أبواب التوسعة السعودية الثانية في المسجد الحرام، وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، وتحسين تجربة التنقّل داخل المسجد الحرام.
وشمل المشروع تنفيذ (92) لافتة لترقيم الأبواب في نطاق أبواب التوسعة السعودية الثانية، وجرى تصميم اللافتات بأسلوب يراعي الهوية الجمالية للمبنى بما يضمن وضوح الترقيم ويعزز القيمة الجمالية للمكان مع الحفاظ على قدسيته وهيبته.
ويأتي المشروع امتدادًا لحرص الهيئة على العناية بأدق التفاصيل التي تجمع بين الوظيفة والخدمة والجمال، بما يواكب المكانة العالمية للمسجد الحرام ويرتقي بجودة البيئة العمرانية داخله، ويسهم في تسهيل حركة القاصدين وانسيابية تنقّلهم في مختلف الأوقات.
وأوضحت الهيئة أن حفظ رقم الباب عند دخول المسجد الحرام يُسهم في تسهيل التنقّل وتحديد الموقع بكل يسر وسهولة خاصة في أوقات الذروة والمواسم التي تشهد كثافة في أعداد الزوار والمصلين، بما يعزز تجربة ميسّرة وآمنة لضيوف الرحمن.