ترقيم 92 بابًا في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشروع ترقيم أبواب التوسعة السعودية الثانية في المسجد الحرام، وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، وتحسين تجربة التنقّل داخل المسجد الحرام.

وشمل المشروع تنفيذ (92) لافتة لترقيم الأبواب في نطاق أبواب التوسعة السعودية الثانية، وجرى تصميم اللافتات بأسلوب يراعي الهوية الجمالية للمبنى بما يضمن وضوح الترقيم ويعزز القيمة الجمالية للمكان مع الحفاظ على قدسيته وهيبته.

ويأتي المشروع امتدادًا لحرص الهيئة على العناية بأدق التفاصيل التي تجمع بين الوظيفة والخدمة والجمال، بما يواكب المكانة العالمية للمسجد الحرام ويرتقي بجودة البيئة العمرانية داخله، ويسهم في تسهيل حركة القاصدين وانسيابية تنقّلهم في مختلف الأوقات.

وأوضحت الهيئة أن حفظ رقم الباب عند دخول المسجد الحرام يُسهم في تسهيل التنقّل وتحديد الموقع بكل يسر وسهولة خاصة في أوقات الذروة والمواسم التي تشهد كثافة في أعداد الزوار والمصلين، بما يعزز تجربة ميسّرة وآمنة لضيوف الرحمن.