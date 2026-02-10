Icon

أحد برامج رؤية المملكة 2030

تعليم المدينة يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في مبادرة “الإرشاد المهني الشامل”

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٤ مساءً
تعليم المدينة يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في مبادرة “الإرشاد المهني الشامل”
المواطن - فريق التحرير

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة الطلاب والطالبات إلى التسجيل في مبادرة “الإرشاد المهني الشامل”، التي أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية، ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الملتحقين بها من بناء مساراتهم المهنية بكفاءة وفاعلية، من خلال تقديم خارطة طريق مهنية مصممة وفق الميول والقدرات الشخصية، بما يسهم في تعزيز وعيهم بالمهن المناسبة لهم، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مهنية مدروسة.

وتُعنى المبادرة بتوفير خدمات التوجيه والإرشاد المهني، وإتاحة فرص استكشاف التحديات المهنية وسبل التعامل معها، بما يدعم جاهزية المستفيدين للمراحل التعليمية والمهنية المقبلة، ويعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأكدت الإدارة أن التسجيل متاح عبر القنوات المعتمدة، ضمن جهودها الرامية إلى دعم رأس المال البشري، وتنمية مهاراته، وتمكينه من التخطيط لمستقبله المهني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستثمار في الإنسان.

