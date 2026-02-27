Icon

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا أيام رمضان ولياليه  Icon خطيب المسجد الحرام: شهر رمضان مصدر إلهام وبرنامج شمولي للأفراد الطموحين Icon توقعات الطقس اليوم في السعودية: رياح وغبار على عدة مناطق Icon برعاية المستشار تركي آل الشيخ.. هيئة الترفيه توقّع عقد إنتاج مشترك Icon ثوران جديد لبركان “كانلاون” في الفلبين  Icon وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان Icon الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
محطة إيمانية كبرى لتزكية النفوس وتهذيب السلوك

خطيب المسجد الحرام: شهر رمضان مصدر إلهام وبرنامج شمولي للأفراد الطموحين

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٦ مساءً
خطيب المسجد الحرام: شهر رمضان مصدر إلهام وبرنامج شمولي للأفراد الطموحين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المسلمين بتقوى الله -عز وجل-، ومراقبته في السر والعلن، مؤكدًا أن شهر رمضان المبارك موسمٌ عظيم للإلهام، وصناعة الأثر المستدام، ومحطة إيمانية كبرى لتزكية النفوس، وتهذيب السلوك، وتعظيم القيم، وترسيخ معاني العبودية في واقع الحياة.

وبيّن في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام أن الله -سبحانه وتعالى- شرع الصيام لتحقيق التقوى، وجعلها الغاية العظمى والمقصد الأسمى من هذه العبادة الجليلة، مصداقًا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، مبينًا أن التقوى ثمرة الصيام، وأساس الاستقامة، وبها يصلح حال الفرد والمجتمع.

قد يهمّك أيضاً
صلاة التراويح بالمسجد الحرام بصوت الشيخ بدر التركي ليلة 10 رمضان

صلاة التراويح بالمسجد الحرام بصوت الشيخ بدر التركي ليلة 10 رمضان

ترقيم 92 بابًا في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام

ترقيم 92 بابًا في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام

شهر رمضان وآثاره

وأوضح فضيلته أن شهر رمضان شهرٌ عظيم بفضائله وآثاره الظاهرة والباطنة، تتجلّى فيه معاني القرب من الله، وتصفو فيه الأرواح، وتُبعث الهمم، وتُستنهض الطاقات نحو الخير، مشيرًا إلى أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل عبادة شاملة تضبط السلوك، وتزكّي النفس، وتحفظ الجوارح، وتقوم الأخلاق، كما جاء في الحديث الصحيح: “الصيام جُنَّةٌ”.

وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام أن من أعظم مقاصد الصيام حفظ اللسان، وصيانة الجوارح عن الحرام، وكبح جماح الشهوات، مستشهدًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه”، موضحًا أن حقيقة الصيام تظهر في استقامة القول والعمل، وحسن السلوك، وصدق المعاملة، مشيرًا إلى أن شهر رمضان هو شهر القرآن والذكر والقيام، مستدلًا بقوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ)، وأن الإقبال على كتاب الله في هذا الشهر سبب لهداية القلوب، وزيادة الإيمان، وبناء الوعي الشرعي القائم على البصيرة والفهم الصحيح.

وتناول فضيلته أثر الصيام في صناعة الأثر المستدام، موضحًا أن رمضان ليس موسمًا عابرًا، بل منطلقٌ لتغييرٍ إيجابي دائم، عبر تحويل القيم الإيمانية إلى سلوك عملي، وتعزيز الانضباط الذاتي، وترسيخ المسؤولية الفردية والاجتماعية، مؤكدًا في ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “أحبُّ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قلّ”.

أعظم مقاصد الصيام

ودعا إمام وخطيب المسجد الحرام إلى استثمار معاني الصيام في إصلاح القلوب، وتقوية الروابط الأسرية، وتربية الأبناء على القيم، وتحفيز الشباب على العمل والمبادرة، والمشاركة في برامج الخير والتطوع، مبينًا أن الصيام يربّي المسلم على الإحسان، وضبط النفس، وحسن استثمار الوقت، وتحقيق التوازن بين العبادة والعمل.

وأشار الدكتور السديس إلى أن من أعظم مقاصد الصيام تحقيق التقوى، وحفظ الضرورات الخمس، وصيانة الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعِرض، مشيرًا إلى أن الصيام وسيلة عظيمة لكسر الشهوات، وتهذيب النفوس، وتقويم السلوك، مبينًا أن المحافظة على العبادات في رمضان، من صلاة، وذكر، وقيام، وتلاوة للقرآن، سببٌ لصفاء القلب، واستقامة الجوارح، وحسن العاقبة، مؤكدًا ما ورد في السنة النبوية من التحذير من تفريغ الصيام من معناه الحقيقي.

وأشار إلى أن الصيام مقرون بالإحسان والبذل، مستشهدًا بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجودَ الناس، وكان أجودَ ما يكون في رمضان»، وأن رمضان موسم للعطاء، ومواساة الفقراء والمحتاجين، وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وشدد فضيلته على أن من تمام اغتنام هذا الشهر المبارك استدامة أثره بعد انقضائه، بالثبات على الطاعة، ومداومة العمل الصالح، وتحويل رمضان إلى منهج حياة، امتثالًا لقوله تعالى: (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)، وأن العبادة ليست مقصورة على زمن، وإنما هي مسار حياة، وأثر ممتد في الدنيا والآخرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجلّى فيه الطمأنينة وعظمة المكان
أخبار رئيسية

أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد...

أخبار رئيسية
ترقيم 92 بابًا في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام
السعودية

ترقيم 92 بابًا في التوسعة السعودية الثانية...

السعودية
التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.. عناية متواصلة وخدمات متكاملة
السعودية

التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.. عناية متواصلة...

السعودية
صلاة التراويح بالمسجد الحرام بصوت الشيخ بدر التركي ليلة 10 رمضان
السعودية

صلاة التراويح بالمسجد الحرام بصوت الشيخ بدر...

السعودية