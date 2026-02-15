رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح 

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة التاسعة صباحًا من يوم غدٍ الاثنين وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.