رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح 

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٧ مساءً
رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح 
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة التاسعة صباحًا من يوم غدٍ الاثنين وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.

