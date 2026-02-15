وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة التاسعة صباحًا من يوم غدٍ الاثنين وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.