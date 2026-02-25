Icon

شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

انطلاقًا من التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، أعلنت شركة “سير” عن رعايتها لحملة “إفطار صائم” خلال شهر رمضان لعام 2026م، في خطوة تعكس حرص الشركة على الإسهام في خدمة المجتمع وتعزيز السلامة العامة.

وتهدف الحملة إلى توزيع وجبات إفطار على الصائمين في الشوارع والميادين الرئيسية وعند إشارات المرور الحيوية قبل وقت أذان المغرب، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية عبر تشجيع السائقين على التمهل وعدم السرعة لإدراك وقت الإفطار. كما تسعى الحملة إلى ترسيخ روح التطوع والعمل الإنساني، وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر المباشر.

وأكدت الأستاذة رنده الهذلي – رئيسة الاتصال المؤسسي بشركة CEER – أن: “رعاية ‘سير’ لهذه الحملة تنبع من إيماننا بأن دورنا لا يقتصر على صناعة السيارات فحسب، بل يمتد إلى الإسهام في تعزيز السلامة العامة وترسيخ ثقافة العطاء. نؤمن بأن العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء مجتمع متكاتف ومسؤول.”

وتأتي هذه الرعاية ضمن استراتيجية “سير” في تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية عبر مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع الفعلية، وتسهم في تخفيف الضغط المروري خلال أوقات الذروة، بما ينعكس إيجابًا على أمن وسلامة الجميع.

وتمثل هذه المبادرة امتدادًا لدور “سير” كشركة وطنية تؤمن بأن الصناعة والتنمية المجتمعية مساران متكاملان، وتسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع حيوي يعزز ثقافة التطوع ويرسّخ قيم المسؤولية المجتمعية.

