صلاة التراويح بالمسجد الحرام بصوت الشيخ بدر التركي ليلة 10 رمضان

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يوثق مشاهد ولقطات من صلاة التراويح بالمسجد الحرام بصوت الشيخ بدر التركي ليلة 10 رمضان.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اكتمال جاهزيتها وكامل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، من خلال تنفيذ خطتها التشغيلية للشهر الكريم، المرتكزه على عشرة مسارات رئيسة، وتتضمن أكثر من مئة مبادرة، وعشرات البرامج النوعية العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية الشاملة.

وأوضحت الرئاسة أن الخطة الرمضانية تأتي امتدادًا لرسالتها في تعزيز رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وإثراء التجربة الإيمانية للقاصدين والمعتمرين والزائرين، عبر حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تراعي كثافة الموسم وعالميته، باستثمار أحدث التقنيات والوسائل الرقمية، والتوسع في خدمات اللغات والترجمة؛ بما يواكب التنوع الثقافي واللغوي لضيوف الرحمن.

 

