السعودية اليوم

تُعد الرؤية شرطاً أساسياً لبدء الشهر الهجري

عمان تحسم موعد أول أيام رمضان 2026 بعد استحالة رؤية الهلال

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
عمان تحسم موعد أول أيام رمضان 2026 بعد استحالة رؤية الهلال
المواطن - فريق التحرير

أعلنت سلطنة عُمان رسمياً أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026م هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس 19 فبراير هو أول يوم رمضان لعام 1447هـ، وذلك بعد ثبوت استحالة رؤية الهلال مساء الثلاثاء.

وأوضحت الجهات المختصة أن القمر يغيب يوم الثلاثاء 17 فبراير قبل غروب الشمس أو معها في جميع أرجاء السلطنة، ما يجعل رؤية الهلال متعذرة سواء بالعين المجردة أو باستخدام الأجهزة الفلكية، وفق ما نقل التلفزيون العماني.

من جانبه، أكد يوسف الرحبي، مدير دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية، أن الحسابات الفلكية أثبتت استحالة رؤية الهلال في كامل العالم الإسلامي عند تحري دخول شهر رمضان مساء الثلاثاء، ولهذا يكون موعد أول أيام رمضان 2026 هو الخميس.

وأضاف أن القمر يغرب في سلطنة عمان وشبه الجزيرة العربية مع غروب الشمس أو قبلها، ويزداد الفارق كلما اتجهنا شرقاً، حيث يغيب القمر قبل الشمس بفترة أطول.

وأشار الرحبي إلى أنه في الحالات التي يثبت فيها علمياً استحالة الرؤية، يمكن إصدار الإعلان الرسمي مباشرة دون الحاجة إلى تحري الهلال ميدانياً، نظراً للجزم العلمي بعدم إمكانية ظهوره.

رؤية الهلال

وتُعد رؤية الهلال شرطاً أساسياً لبدء الشهر الهجري في سلطنة عُمان وعدد من الدول العربية والإسلامية، إلا أن الجهات المختصة تعتمد في بعض الحالات على المعطيات الفلكية القطعية عند استحالة الرؤية.

وكان عدد من الباحثين في الطقس والفلك في السعودية قد رجحوا أن تكون غرة رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير، فيما حسمت سلطنة عمان موعد بداية الشهر يوم الخميس 19 فبراير بعد استكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً.

يُذكر أن يوم 17 فبراير يشهد كسوفاً شمسياً حلقياً يُرصد بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، دون أن يكون مشاهدًا في السعودية أو بقية الدول العربية.

