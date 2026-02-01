في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال

أُسدل الستار في العاصمة الرياض على فعاليات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026، والذي يعد واحداً من أهم المهرجانات المصنفة دولياً بفئة “التايتل شو”. ويحمل المهرجان إرثاً عريقاً ارتبط باسم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وبدعم وتوجيهات عالية المستوى من رئيس اللجنة العليا المنظمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز والذي أقيم في مزرعة الخالدية في تبراك وشهد المهرجان حضورًا لافتًا من أصحاب السمو الملكي والأمراء وملاك خيل من السعودية و دول شقيقة وإعلام ومؤثرين ومحبي الفروسية.

دعم القيادي والموروث الأصيل

أكد المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للجواد العربي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز أن القفزات والمكتسبات التي سجلتها الفروسية السعودية هي نتاج طبيعي للدعم غير المحدود الذي تحظى به من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشدداً سموه على أن هذه الرعاية الكريمة تأتي امتداداً لنهج ملوك المملكة التاريخي في صون ورعاية هذا الموروث العربي الأصيل.

تحقق الرؤية وعودة الخيل لموطنها

من جانبه، أعرب الأمير فهد بن خالد بن سلطان، عن فخره بالنجاح الاستثنائي الذي تحقق، مؤكداً أن الرؤية والهدف الاستراتيجي الذي وُضع منذ انطلاقة المهرجان قد تجسد اليوم على أرض الواقع بفضل الله وتوفيقه. وبكل اعتزاز، أن الخيل العربية الأصيلة قد عادت رسمياً وبقوة إلى موطنها الأول ومنبعها الأساسي في المملكة العربية السعودية، واصفاً هذا الإنجاز التاريخي بأنه ثمرة يانعة للدعم القيادي السخي الذي يحظى به قطاع الفروسية.

دعم المربين وتمكين الملاك المحليين

وفيما يخص أثر المهرجان على المنتجين المحليين، أوضح الأمير فهد بن خالد أن المهرجان يسخر كافة إمكاناته لدعم المربين والملاك عبر توفير منصة تنافسية بمعايير تنظيمية عالمية وجوائز قيمة. وأشار سموه إلى أن الدعم لا يتوقف عند منصات التتويج، بل يمتد ليشمل مبادرة “الخالدية” النوعية والتي تتمثل في إتاحة فحول المربط للملاك في مختلف مناطق المملكة، بهدف الارتقاء بجودة الإنتاج المحلي وتعزيز مكانة الجواد العربي في معقله.

تطلعات “كأس السعودية”

وفي ختام حديثه، أعرب الأمير خالد بن سلطان عن تفاؤله بالمشاركات القادمة، مشيداً بالإنجازات التي حققها “مربط الخالدية” في سباقات الرياض، ومتطلعاً لتحقيق نتائج مميزة في “كأس السعودية” المقبل، مؤكداً أن التوفيق في سباقات الخيل يظل رهناً بجاهزية الخيل في يوم السباق.

رؤية تنظيمية ومعايير عالمية.

ومن جهة أخرى، أوضح الأستاذ صلاح العلي، المدير العام للمهرجان، أن المهرجان شهد نمواً كبيراً في حجم المشاركات؛ حيث قفز عدد الملاك المشاركين من أعداد محدودة في البدايات ليصل في هذه النسخة إلى أكثر من 200 مالك، تنافسوا بـ 359 رأساً من نخبة الجياد. وأكد العلي أن المهرجان يطبق أعلى المعايير الفنية الدولية لضمان سلامة الخيل، حيث تخضع الجياد لفحص دقيق من قبل لجنة الحكام لاستبعاد أي خيل يعاني من إصابات حرصاً على سلامتها. وأضاف العلي أن المهرجان يمثل “التايتل شو” وهو قمة العروض العالمية، مما يجعله رافداً أساسياً ومحط أنظار كافة البطولات الدولية الأخرى.

وقال الأستاذ سهيل السلطان في حديثة كأحد رعاة هذا الحدث المميز بالعلامة التجارية ( السلطان للأقمشة): “أنا عود من حزمة و أنه مهما نقدم لهذي البطولة الرائعة والخالدة في قلوبنا هو شيء بسيط وهذا يدعو للفخر”.

يذكر ان السلطان يعد من ملاك الخيل ومشاركا في هذا المهرجان كراعي ومالك لمربط الجديد.

السجل الكامل لنتائج أبطال الذهب والفضة والبرونز:

1. بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ:

• الذهب: مجدولة العارض.

• الفضة: ديباج.

• البرونز: اشعاع عذبة.

2. بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ:

• الذهب: صعب ام جي.

• الفضة: فاتح صقلية.

• البرونز: سهم العجب.

3. بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ:

• الذهب: منارة عذبة.

• الفضة: حصة العارض.

• البرونز: اشراق عذبة.

4. بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ:

• الذهب: ابان عذبة.

• الفضة: خريسان عذبة.

• البرونز: بلسم عذبة.

5. بطولة المهرات (أعمار سنة):

• الذهب: اية العرب.

• الفضة: سلطانة العربي.

• البرونز: لولو عامر ال زايد.

6. بطولة الأمهار (أعمار سنة):

• الذهب: وطن الطريبيل.

• الفضة: نادر عذبة.

• البرونز: وسام ال زايد.

7. بطولة المهرات (2-3 سنوات):

• الذهب: ملكة نجد.

• الفضة: ا اف مزنة.

• البرونز: اف ان براقة.

8. بطولة الأمهار (2-3 سنوات):

• الذهب: عزام الأمل.

• الفضة: نبراس ان أي.

• البرونز: أي ار غيث.

9. بطولة الأفراس (الدولية):

• الذهب: امينة غرناطة.

• الفضة: أسماء مزنة.

• البرونز: مودة راية العز.

10. بطولة الفحول (الدولية):

• الذهب: عمار.

• الفضة: فويرتي.

• البرونز: دي مزيان.

اختتم الحفل بأنغام الفلكلور السعودي التي علت في أرجاء المكان، ليؤكد المهرجان مجدداً أنه رسالة ثقافية وإنسانية تتجاوز حدود المكان والزمان.