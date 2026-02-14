Icon

‏• مسطح بناء يبلغ 3800 م ‏ويتسع لأكثر من 3400 مصلٍّ

‏لقطات من افتتاح جامع الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي بحي التعاون بمحافظة رفحاء

السبت ١٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٢ صباحاً
‏لقطات من افتتاح جامع الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي بحي التعاون بمحافظة رفحاء
المواطن - فريق التحرير

وثقت مجموعة من الصور، ‏لقطات من افتتاح جامع الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي – رحمه الله – بحي التعاون بمحافظة رفحاء، ‏برعاية وكيل محافظ رفحاء عواد بن عبدالله الشمري، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ فهد بن سليمان الخليفة، والرئيس التنفيذي لأوقاف مؤسسة الراجحي الخيرية عبدالعزيز العنزي.

‏ويتميز الجامع بـ:
‏• مسطح بناء يبلغ 3800 م
‏• يتسع لأكثر من 3400 مصلٍّ
‏• فيلا للإمام
‏• فيلا للمؤذن
‏• مصلى علوي مخصص للنساء

 

