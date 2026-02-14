‏لقطات من افتتاح جامع الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي بحي التعاون بمحافظة رفحاء

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
وثقت مجموعة من الصور، لقطات من افتتاح جامع الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي – رحمه الله – بحي التعاون بمحافظة رفحاء، برعاية وكيل محافظ رفحاء عواد بن عبدالله الشمري، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ فهد بن سليمان الخليفة، والرئيس التنفيذي لأوقاف مؤسسة الراجحي الخيرية عبدالعزيز العنزي.
ويتميز الجامع بـ:
• مسطح بناء يبلغ 3800 م
• يتسع لأكثر من 3400 مصلٍّ
• فيلا للإمام
• فيلا للمؤذن
• مصلى علوي مخصص للنساء