‏لقطات من افتتاح جامع الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي بحي التعاون بمحافظة رفحاء

وثقت مجموعة من الصور، ‏لقطات من افتتاح جامع الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي – رحمه الله – بحي التعاون بمحافظة رفحاء، ‏برعاية وكيل محافظ رفحاء عواد بن عبدالله الشمري، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ فهد بن سليمان الخليفة، والرئيس التنفيذي لأوقاف مؤسسة الراجحي الخيرية عبدالعزيز العنزي.

‏ويتميز الجامع بـ:

‏• مسطح بناء يبلغ 3800 م

‏• يتسع لأكثر من 3400 مصلٍّ

‏• فيلا للإمام

‏• فيلا للمؤذن

‏• مصلى علوي مخصص للنساء