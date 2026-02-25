مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة

محمية الملك عبدالعزيز تسجّل أول رصد موثّق لـ ابن آوى الذهبي في الرياض بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025 مهلة عام لتصحيح أوضاع الحرفيين وفق نظام الحرف والصناعات اليدوية أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة الألعاب الإلكترونية وحياة المبرمجين في رمضان.. توازن رقمي يبرزه مجتمع حائل شؤون الحرمين: الخرائط التفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية تعديل جديد على مخالفات وعقوبات نظام العمل لتعزيز استقرار السوق إيقاف 3 شركات عمرة لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (58.51) نقطة، ليصل إلى مستوى (10847.93) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.7) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (167) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (73) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (187) شركة.
وكانت أسهم شركات مرافق، وصناعة الورق، وجمجوم فارما، والشرقية للتنمية، وعزم، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تْشب، وكيان السعودية، وسلوشنز، والموسى، والغاز الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.47%) و(5.14%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، والإنماء، ومرافق، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (178.75) نقطة، ليصل إلى مستوى (22916.83) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.8) مليون سهم.