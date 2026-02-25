مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (58.51) نقطة، ليصل إلى مستوى (10847.93) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.7) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (167) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (73) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (187) شركة.

الأسهم السعودية اليوم

وكانت أسهم شركات مرافق، وصناعة الورق، وجمجوم فارما، والشرقية للتنمية، وعزم، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تْشب، وكيان السعودية، وسلوشنز، والموسى، والغاز الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.47%) و(5.14%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، والإنماء، ومرافق، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (178.75) نقطة، ليصل إلى مستوى (22916.83) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.8) مليون سهم.