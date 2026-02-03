تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية

أفادت تقارير أولية بوقوع اشتباكات في مدينة الزنتان الليبية أسفرت عن مقتل سيف الإسلام القذافي، وسط متابعة رسمية بانتظار تأكيد من الجهات المعنية.

مقتل سيف الإسلام القذافي

وتضاربت الأنباء حول الحادثة، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن مقتل سيف الإسلام في ظروف غامضة جنوب مدينة الزنتان، أثناء مواجهات مع قوة مسلحة تابعة للواء 444 القتالي بالقرب من حقل الحمادة.

في المقابل، نفت وسائل إعلام تابعة للنظام الليبي السابق نبأ مقتله، مؤكدة أنه نجا من محاولة اغتيال قرب حقل الحمادة، وسط حالة من الغموض حول مصيره الفعلي.

فيما قال مصدر مقرب من عائلة القذافي إن عملية اغتيال سيف الإسلام قام بها 4 أشخاص، وفقا لـ”العربية”.