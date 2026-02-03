كريم بنزيما هلالي.. تفاصيل أول يوم في معقل الزعيم سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات “لينكولن” حملة “بصمة السلامة” تنطلق في 2026 لحماية الشواطئ وتعزيز تناغم الطبيعة تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني في النيجر
أفادت تقارير أولية بوقوع اشتباكات في مدينة الزنتان الليبية أسفرت عن مقتل سيف الإسلام القذافي، وسط متابعة رسمية بانتظار تأكيد من الجهات المعنية.
وتضاربت الأنباء حول الحادثة، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن مقتل سيف الإسلام في ظروف غامضة جنوب مدينة الزنتان، أثناء مواجهات مع قوة مسلحة تابعة للواء 444 القتالي بالقرب من حقل الحمادة.
في المقابل، نفت وسائل إعلام تابعة للنظام الليبي السابق نبأ مقتله، مؤكدة أنه نجا من محاولة اغتيال قرب حقل الحمادة، وسط حالة من الغموض حول مصيره الفعلي.
فيما قال مصدر مقرب من عائلة القذافي إن عملية اغتيال سيف الإسلام قام بها 4 أشخاص، وفقا لـ”العربية”.