Icon

كريم بنزيما هلالي.. تفاصيل أول يوم في معقل الزعيم Icon سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل Icon وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة Icon اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات Icon الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات “لينكولن” Icon حملة “بصمة السلامة” تنطلق في 2026 لحماية الشواطئ وتعزيز تناغم الطبيعة Icon تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية Icon من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة Icon السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني في النيجر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بحسب وسائل إعلام ليبية

تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٠ مساءً
تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت تقارير أولية بوقوع اشتباكات في مدينة الزنتان الليبية أسفرت عن مقتل سيف الإسلام القذافي، وسط متابعة رسمية بانتظار تأكيد من الجهات المعنية.

مقتل سيف الإسلام القذافي

وتضاربت الأنباء حول الحادثة، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن مقتل سيف الإسلام في ظروف غامضة جنوب مدينة الزنتان، أثناء مواجهات مع قوة مسلحة تابعة للواء 444 القتالي بالقرب من حقل الحمادة.

قد يهمّك أيضاً
سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل

سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل

ليبيا تحيل ملفات نجل القذافي و9 مرشحين للرئاسة إلى النائب العام

ليبيا تحيل ملفات نجل القذافي و9 مرشحين للرئاسة إلى النائب العام

في المقابل، نفت وسائل إعلام تابعة للنظام الليبي السابق نبأ مقتله، مؤكدة أنه نجا من محاولة اغتيال قرب حقل الحمادة، وسط حالة من الغموض حول مصيره الفعلي.

فيما قال مصدر مقرب من عائلة القذافي إن عملية اغتيال سيف الإسلام قام بها 4 أشخاص، وفقا لـ”العربية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل
العالم

سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية...

العالم