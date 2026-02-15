وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت الهيئة العامة للطيران المدني، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة المشاريع الخاصة والدراسات.
– أخصائي النمذجة الاقتصادية.
– مفتش متقدم صلاحية الناقلات الجوية.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)