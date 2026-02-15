Icon

وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٨ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الطيران المدني

وبيّنت الهيئة العامة للطيران المدني، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة المشاريع الخاصة والدراسات.

– أخصائي النمذجة الاقتصادية.

– مفتش متقدم صلاحية الناقلات الجوية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

