وفاة الأديب والمفكر سعيد السريحي

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، الأديب والمفكر الدكتور سعيد السريحي، بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز الـ 73 عامًا، حيث كان يرقد في العناية المركزة منذ أشهر.

عطاءات أدبية وثقافية

يذكر أن السريحي صاحب عطاءات مميزة في مجالات الأدب والثقافة والصحافة، وله مشاركات عديدة في المحافل الأدبية الثقافية.

أشهر مؤلفات السريحي

وكان السريحي، رحمه الله، عضوًا في نادي جدة الأدبي، وأصدر العديد من المؤلفات الأدبية منها كتاب “حركة اللغة الشعرية”، و”الكتابة خارج الأقواس”، و”شعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الجديد” وغيرها.