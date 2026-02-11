وفاة الأديب والمفكر سعيد السريحي

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
انتقل إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، الأديب والمفكر الدكتور سعيد السريحي، بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز الـ 73 عامًا، حيث كان يرقد في العناية المركزة منذ أشهر.
يذكر أن السريحي صاحب عطاءات مميزة في مجالات الأدب والثقافة والصحافة، وله مشاركات عديدة في المحافل الأدبية الثقافية.
وكان السريحي، رحمه الله، عضوًا في نادي جدة الأدبي، وأصدر العديد من المؤلفات الأدبية منها كتاب “حركة اللغة الشعرية”، و”الكتابة خارج الأقواس”، و”شعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الجديد” وغيرها.