3 مستشفيات تنال اعتماد “سباهي” في الرعاية المنزلية بالحدود الشمالية

أعلن تجمّع الحدود الشمالية الصحي حصول ثلاثة من مستشفياته على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” في خدمات الرعاية المنزلية، في إنجاز يعكس التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين في منازلهم.

وشمل الاعتماد مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد، ومستشفى الرعاية المديدة بعرعر، إضافة إلى مستشفى العويقيلة العام، وذلك بعد استيفائها المتطلبات والمعايير الوطنية المعتمدة، التي تركز على جودة الرعاية الصحية، وسلامة المرضى، وكفاءة الإجراءات التشغيلية، ورفع مستوى الأداء في خدمات الرعاية المنزلية.

ويأتي هذا الاعتماد ضمن جهود التجمع في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المستفيد، وتوسيع نطاق خدمات الرعاية المنزلية للحالات التي تتطلب متابعة مستمرة دون الحاجة إلى التنويم في المستشفى.

وأكد التجمع أن اعتماد “سباهي” لأقسام الرعاية المنزلية يعزز موثوقية الخدمات المقدمة، ويرسخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة وفق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية.