Icon

القبض على 3 مواطنين لتهريبهم 500 كجم من القات في جازان Icon البيت الأبيض: الدبلوماسية خيار ترامب الأول مع إيران Icon 4 أعراض تتطلب إفطار مريض السكر Icon الاتحاد يفرط في الفوز والحزم يفرض التعادل Icon الهلال يسقط في فخ التعادل أمام التعاون في دوري روشن Icon وزير الصحة: مركز “تأكد” لا يوجد له مثيل بالشرق الأوسط.. الكشف المبكر خلال دقائق Icon برئاسة ولي العهد.. 13 قرارًا في جلسة مجلس الوزراء Icon القبض على مواطن لترويجه الحشيش والإمفيتامين والأقراص المخدرة بعسير Icon إطلاق النسخة الثانية من مبادرة “بسطة خير” في مختلف المناطق Icon مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات ميناء جدة الإسلامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

4 أعراض تتطلب إفطار مريض السكر

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
4 أعراض تتطلب إفطار مريض السكر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت وزارة الصحة، الحالات التي يضطر فيها مريض السكري إلى الإفطار وكسر صيامه.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها “عش بصحة” في منصة إكس، أن مريض السكر يجب عليه إنهاء صيامه في الحالات التالية:

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان

حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان

“الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ

“الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ

  • إذا شعر بتعب شديد
  • أو ظهرت عليه أعراض اضطراب مستوى السكر.
  • أو عند الشعور بجفاف شديد

وتابعت وزارة الصحة، أن تلك الحالات تشمل أيضا، قراءة السكر الأقل من 70 أو أكثر من 300 ملجم/ ديسيلتر، أو عند الشعور بدوخة أو جفاف شديد، أو أي أعراض صحية حادة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان
السعودية

حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن...

السعودية
جموع الصائمين يصطفون لتناول موائد الإفطار بـ المسجد النبوي أول أيام رمضان
السعودية

جموع الصائمين يصطفون لتناول موائد الإفطار بـ...

السعودية
برعاية شركة “سير”.. انطلاق أضخم حملة مجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية بالمملكة
السعودية

برعاية شركة “سير”.. انطلاق أضخم حملة مجتمعية...

السعودية
معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع
السعودية

معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل...

السعودية
“الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ
يهمك تعرف

“الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم...

يهمك تعرف
الأرصاد: مراقبة أجواء الحرمين والمواقيت والطرق المؤدية إليها خلال رمضان
السعودية

الأرصاد: مراقبة أجواء الحرمين والمواقيت والطرق المؤدية...

السعودية
الصحة النفسية في رمضان.. ممارسات تعزّز المشاعر الإيمانية والتوازن النفسي الداخلي
السعودية

الصحة النفسية في رمضان.. ممارسات تعزّز المشاعر...

السعودية
مسارات الدراجات الهوائية في العُلا تعزّز ممارسة الرياضة في رمضان
السعودية

مسارات الدراجات الهوائية في العُلا تعزّز ممارسة...

السعودية