4 أعراض تتطلب إفطار مريض السكر

أوضحت وزارة الصحة، الحالات التي يضطر فيها مريض السكري إلى الإفطار وكسر صيامه.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها “عش بصحة” في منصة إكس، أن مريض السكر يجب عليه إنهاء صيامه في الحالات التالية:
وتابعت وزارة الصحة، أن تلك الحالات تشمل أيضا، قراءة السكر الأقل من 70 أو أكثر من 300 ملجم/ ديسيلتر، أو عند الشعور بدوخة أو جفاف شديد، أو أي أعراض صحية حادة.