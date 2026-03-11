إخلاء طاقم سفينة تجارية إثر هجوم بمقذوف في مضيق هرمز

تعرضت سفينة شحن تجارية لهجوم بمقذوف أثناء عبورها في مضيق هرمز الاستراتيجي، مما أسفر عن أضرار مادية واندلاع حريق على متنها، ودفع طاقمها لإطلاق نداء استغاثة عاجل.

وأكد مركز عمليات التجارة البحرية التابع للبحرية الملكية البريطانية (UKMTO)، في بيان رسمي، وقوع الحادثة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً إجلاء طاقم السفينة بالكامل لضمان سلامتهم.

وفي تفاصيل الحادث، أوضح المركز أنه تلقى بلاغاً أمنياً يفيد باستهداف السفينة على بُعد 11 ميلاً بحرياً شمال سواحل سلطنة عُمان. وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية “تاس”، فإن المقذوف أصاب هيكل السفينة بشكل مباشر، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتضررها بشكل بالغ.