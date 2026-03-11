سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة للنازحين في قطاع غزة سلطنة عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم إخلاء طاقم سفينة تجارية إثر هجوم بمقذوف في مضيق هرمز طيران ناس يحقق ربحًا قياسيًا تاريخيًا مسجلًا صافي ربح معدل بلغ 556 مليون ريال المرور يدعو ضيوف الرحمن لاستخدام النقل العام لضمان انسيابية الحركة سقوط مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي تحذير سيبراني: تحديثات مطلوبة لأجهزة Lenovo بسبب ثغرات أمنية أسباب وراثية للصرع لدى الأطفال فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بوزير الخارجية الأمريكي لبحث استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ارتفاع أسعار الذهب اليوم
تعرضت سفينة شحن تجارية لهجوم بمقذوف أثناء عبورها في مضيق هرمز الاستراتيجي، مما أسفر عن أضرار مادية واندلاع حريق على متنها، ودفع طاقمها لإطلاق نداء استغاثة عاجل.
وأكد مركز عمليات التجارة البحرية التابع للبحرية الملكية البريطانية (UKMTO)، في بيان رسمي، وقوع الحادثة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً إجلاء طاقم السفينة بالكامل لضمان سلامتهم.
وفي تفاصيل الحادث، أوضح المركز أنه تلقى بلاغاً أمنياً يفيد باستهداف السفينة على بُعد 11 ميلاً بحرياً شمال سواحل سلطنة عُمان. وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية “تاس”، فإن المقذوف أصاب هيكل السفينة بشكل مباشر، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتضررها بشكل بالغ.