إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية في أبوظبي

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية في أبوظبي
المواطن - فريق التحرير

أعلنت السلطات الإماراتية، عن إصابة شخصين بسقوط حطام بعد عملية اعتراض نفذتها الدفاعات الجوية الإماراتية، بحسب وزارة الدفاع الإماراتية.

وأوضحت أن الإصابتين من الجنسيتين الأردنية والمصرية، بعد سقوط شظايا إثر اعتراضات ناجحة بأبوظبي.

وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تتعامل حالياً مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

