ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام

‌ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم، مع استمرار التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.59 دولار بما يعادل 1.58 بالمئة إلى 102.05 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 1.5 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 96.88 دولارًا.