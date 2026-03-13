ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام

تزامن الشتاء مع رمضان يعيد وهج شَبّة النار ودفء بيوت الشعر في العُلا خدمة إلكترونية لمعرفة حالة كثافة ممر السلام على النبي صلّى الله عليه وسلّم في المسجد النبوي الجدار القبلي في المسجد النبوي.. لوحة معمارية تجسد جمال الزخارف الإسلامية اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي دوريات الأمن تضبط مقيمًا لممارسته التسول في المدينة المنورة حكام مباريات اليوم الجمعة في دوري روشن جانب من جهود الأفواج الأمنية خلال رمضان في ساحات المسجد الحرام مسجد قرية الدويد.. شاهد تاريخي ضمن مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 27 طائرة مسيرة
ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم، مع استمرار التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.59 دولار بما يعادل 1.58 بالمئة إلى 102.05 دولار للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 1.5 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 96.88 دولارًا.