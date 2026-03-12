اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات أخرى في المنطقة الشرقية

دوريات الأمن بمنطقة الجوف تضبط مقيمًا لممارسته التسول هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض لندن للكتاب 2026 اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات بالمنطقة الشرقية الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة هطول أمطار الخير على الباحة الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول بتبوك بدء أعمال السجل العقاري في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة المركزي السعودي يرخص لشركة وكاد الحلول للوساطة الرقمية ضمن مشروع محمد بن سلمان.. مسجد الجامع معلمٌ تاريخي وامتداد لذاكرة المجتمع في ضباء