اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات أخرى في المنطقة الشرقية

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٩ مساءً
اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات أخرى في المنطقة الشرقية
المواطن - واس

تحديثات لحظة بلحظة:

  • صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات أخرى في المنطقة الشرقية.
  • صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات بالمنطقة الشرقية.
  • صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 8 مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.
  • صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.
  • صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية.
  • صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

