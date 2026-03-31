الأخضر يخسر أمام صربيا بهدفين لهدف

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الصربي، بهدفين لهدف، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين على ملعب TSC بمدينة باكا توبولا، في صربيا، في ختام استعداداته لنهائيات كأس العالم 2026.

وتقدم فريق الأخضر مبكرًا عن طريق اللاعب عبد الله الحمدان في الدقيقة 8 من عمر المباراة.

وتعادل المنتخب الصربي عن طريق اللاعب ستراهينيا بافلوفيتش، في الدقيقة 66، وبعدها بـ 4 دقائق، أحرز ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للمنتخب الصربي.