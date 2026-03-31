Icon

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة Icon أمطار على العاصمة الرياض Icon وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة Icon الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا Icon رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية Icon تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة Icon أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” Icon روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر Icon باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

الأخضر يخسر أمام صربيا بهدفين لهدف

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الصربي، بهدفين لهدف، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين على ملعب TSC بمدينة باكا توبولا، في صربيا، في ختام استعداداته لنهائيات كأس العالم 2026.

وتقدم فريق الأخضر مبكرًا عن طريق اللاعب عبد الله الحمدان في الدقيقة 8 من عمر المباراة.

وتعادل المنتخب الصربي عن طريق اللاعب ستراهينيا بافلوفيتش، في الدقيقة 66، وبعدها بـ 4 دقائق، أحرز ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للمنتخب الصربي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

