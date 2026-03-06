الأهلي يكسب قمة الجولة الـ 25 أمام الاتحاد في دوري روشن

كسب فريق الأهلي نظيره الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات قمة الجولة الـ(25) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وتمكن فريق الأهلي من افتتاح نتيجة اللقاء عند الدقيقة (23) عن طريق اللاعب إيفان توني، في حين أدرك الاتحاد التعادل من ركلة جزاء نفذها اللاعب فابينيو، ليعود بعد ذلك الأهلي ويسجل الهدف الثاني عن طريق لاعبه رياض محرز عند الدقيقة (59)، فيما عزز النتيجة اللاعب فراس البريكان النتيجة بإضافة الهدف الثالث عند الدقيقة (84).

وبهذا الفوز، رفع فريق الأهلي رصيده إلى (62) بالمركز الأول مؤقتًا، فيما بقي فريق الاتحاد على رصيده السابق (42) نقطة في المركز السادس.