Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار Icon أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

الأهلي يكسب قمة الجولة الـ 25 أمام الاتحاد في دوري روشن

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
الأهلي يكسب قمة الجولة الـ 25 أمام الاتحاد في دوري روشن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كسب فريق الأهلي نظيره الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات قمة الجولة الـ(25) من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وتمكن فريق الأهلي من افتتاح نتيجة اللقاء عند الدقيقة (23) عن طريق اللاعب إيفان توني، في حين أدرك الاتحاد التعادل من ركلة جزاء نفذها اللاعب فابينيو، ليعود بعد ذلك الأهلي ويسجل الهدف الثاني عن طريق لاعبه رياض محرز عند الدقيقة (59)، فيما عزز النتيجة اللاعب فراس البريكان النتيجة بإضافة الهدف الثالث عند الدقيقة (84).

قد يهمّك أيضاً
الأهلي يفوز على النجمة في جولة “يوم التأسيس” بدوري روشن

الأهلي يفوز على النجمة في جولة “يوم التأسيس” بدوري روشن

الأهلي يكسب الشباب بخماسية في الجولة الـ 22 من دوري روشن

الأهلي يكسب الشباب بخماسية في الجولة الـ 22 من دوري روشن

وبهذا الفوز، رفع فريق الأهلي رصيده إلى (62) بالمركز الأول مؤقتًا، فيما بقي فريق الاتحاد على رصيده السابق (42) نقطة في المركز السادس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد