Icon

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض Icon الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة Icon عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني Icon أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت Icon استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% Icon العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز Icon ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف  Icon تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

البحرين: سنساهم في الجهود الدولية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مملكة البحرين، اليوم السبت، أنها ستساهم في الجهود الدولية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية.

وصدر بيان مشترك عن مملكة البحرين، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة هولندا، واليابان، وكندا، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا، ومملكة الدنمارك، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية إستونيا، ومملكة النرويج، ومملكة السويد، وجمهورية فنلندا، وجمهورية التشيك، ورومانيا، وجمهورية ليتوانيا بشأن مضيق هرمز.

وأدان البيان “بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية”.

كما أعربت الدول “عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد النزاع”؛ ودعت إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.

واعتبر البيان أن حرية الملاحة تعد مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ وستطال آثار تصرفات إيران الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.

واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، أكدت تلك الدول أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين؛ وفي هذا الصدد، دعت إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

