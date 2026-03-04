الجيش الأمريكي يعلن تدمير 20 سفينة حربية إيرانية

أكدت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، ‌إن ‌الجيش ​الأميركي دمر ‌أكثر من 20 ⁠سفينة ​إيرانية وغواصة واحدة، ⁠وقصف ما يقرب من ⁠2000 هدف ‌في ‌إيران.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، الأربعاء، أن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المياه الدولية، وأكد هيغسيث أن العملية الأمريكية ضد إيران “لا تزال في بداياتها” بعد مرور أربعة أيام، وكشف عن خطط لتسريع الجهود العسكرية.

تدمير 20 سفينة حربية إيرانية

وأضاف هيغسيث: “وكما قال الرئيس ترامب، هناك موجات أكبر وأعنف قادمة. نحن في البداية فقط. نحن نتسارع، لا نتباطأ. تتلاشى قدرات إيران ساعة بعد ساعة بينما تزداد القوة الأمريكية شراسة وذكاءً وهيمنة مطلقة، وأشار هيغسيث إلى أن “المزيد من القاذفات والمقاتلات تصل اليوم”.

القيادة المركزية الأمريكية: قامت القوات الأمريكية بضرب أو إغراق أكثر من 20 سفينة تابعة للنظام الإيراني. وفي الليلة الماضية، أضافت القيادة المركزية الأمريكية سفينة حربية من طراز سليماني إلى القائمة.

وقال براد كوبر، ​قائد القيادة المركزية الأميركية، اليوم، ‌لا توجد سفينة إيرانية واحدة ⁠تبحر ⁠في الخليج العربي أو مضيق هرمز أو خليج ​عمان.

وأوضح “يشارك في هذه العملية أكثر من 50 ألف جندي، وحاملتا طائرات، وقاذفات قنابل انطلقت من الولايات المتحدة، وهناك المزيد من القدرات في طريقها إلينا، ما يمثل أكبر حشد للقوة الأمريكية في الشرق الأوسط منذ جيل كامل”.

وتابع “نحن الآن في أقل من 100 ساعة من العملية، وقد ضربنا بالفعل ما يقرب من ألفي هدف بأكثر من الفي ذخيرة. قمنا بإضعاف الدفاعات الجوية الإيرانية بشكل خطير، ودمرنا المئات من منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. نحن نركز على تدمير كل شيء يهددنا”.