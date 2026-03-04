الجيش الأمريكي يعلن تدمير 20 سفينة حربية إيرانية

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
أكدت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الأميركي دمر أكثر من 20 سفينة إيرانية وغواصة واحدة، وقصف ما يقرب من 2000 هدف في إيران.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، الأربعاء، أن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المياه الدولية، وأكد هيغسيث أن العملية الأمريكية ضد إيران “لا تزال في بداياتها” بعد مرور أربعة أيام، وكشف عن خطط لتسريع الجهود العسكرية.
وأضاف هيغسيث: “وكما قال الرئيس ترامب، هناك موجات أكبر وأعنف قادمة. نحن في البداية فقط. نحن نتسارع، لا نتباطأ. تتلاشى قدرات إيران ساعة بعد ساعة بينما تزداد القوة الأمريكية شراسة وذكاءً وهيمنة مطلقة، وأشار هيغسيث إلى أن “المزيد من القاذفات والمقاتلات تصل اليوم”.
القيادة المركزية الأمريكية: قامت القوات الأمريكية بضرب أو إغراق أكثر من 20 سفينة تابعة للنظام الإيراني. وفي الليلة الماضية، أضافت القيادة المركزية الأمريكية سفينة حربية من طراز سليماني إلى القائمة. pic.twitter.com/xf57EVmRUa
— Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) March 4, 2026
وقال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، اليوم، لا توجد سفينة إيرانية واحدة تبحر في الخليج العربي أو مضيق هرمز أو خليج عمان.
وأوضح “يشارك في هذه العملية أكثر من 50 ألف جندي، وحاملتا طائرات، وقاذفات قنابل انطلقت من الولايات المتحدة، وهناك المزيد من القدرات في طريقها إلينا، ما يمثل أكبر حشد للقوة الأمريكية في الشرق الأوسط منذ جيل كامل”.
وتابع “نحن الآن في أقل من 100 ساعة من العملية، وقد ضربنا بالفعل ما يقرب من ألفي هدف بأكثر من الفي ذخيرة. قمنا بإضعاف الدفاعات الجوية الإيرانية بشكل خطير، ودمرنا المئات من منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. نحن نركز على تدمير كل شيء يهددنا”.