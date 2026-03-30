المركزي التركي يفقد 22.5 مليار دولار من الاحتياطيات خلال الأسبوع الماضي

أفاد مصرفيون بأن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي انخفض بمقدار 22 مليار دولار الأسبوع الماضي ليصل إلى 155.5 مليار دولار، ليصل إجمالي انخفاضها منذ بدء الحرب مع إيران إلى 55 مليار دولار.
وأضافوا لوكالة رويترز أن البنك المركزي باع عملات أجنبية بقيمة 18 مليار دولار الأسبوع الماضي، ما يعني أن إجمالي مبيعاته من العملات الأجنبية خلال شهر من الحرب بلغ 44 مليار دولار.
كما أشار المصرفيون إلى أن صافي احتياطيات البنك المركزي انخفض بمقدار 22.5 مليار دولار الأسبوع الماضي ليصل إلى 35 مليار دولار.