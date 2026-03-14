الهلال يفوز على الفتح في دوري روشن

تغلّب فريق الهلال على مضيفه الفتح بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب ميدان الأولى بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ(26) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عند الدقيقة (48).

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى (64) نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفتح عند (28) نقطة في المركز الثالث عشر.