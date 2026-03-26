بادرة حسن نية.. ترامب يكشف عن تفاصيل الهدية الإيرانية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران سمحت هذا الأسبوع بمرور عشر ناقلات نفط عبر مضيق هرمز كـ”هدية” للولايات المتحدة وكانت تحمل علم باكستان، مؤكداً أن الخطوة جاءت لإظهار “أننا موجودون بقوة وصلابة”.

أوضح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن واشنطن تلقت “عدة اتصالات من المنطقة ومن أطراف أخرى ترغب في إنهاء الصراع سلمياً”، مؤكداً أن الولايات المتحدة قدمت إطاراً من 15 بنداً لاتفاق سلام عبر وساطة باكستانية.

طهران رفضت العرض الأمريكي

في المقابل، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن طهران رفضت عرضاً أميركياً لوقف إطلاق النار وقدمت قائمة شروطها الخاصة، أبرزها منحها السيادة على مضيق هرمز.

واعترف ترامب بأن قدرة إيران على تعطيل الملاحة في المضيق ما زالت تمثل تحدياً كبيراً، قائلاً: “حتى لو أنجزنا 99%، فإن 1% غير مقبول، لأن صاروخاً واحداً قد يصيب ناقلة قيمتها مليار دولار”، لكنه أضاف: “لدي شعور أن الأمور ستُحسم سريعاً”.

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسث أن القوات الأميركية ألحقت أضراراً جسيمة بالقدرات العسكرية الإيرانية.

وقال ترامب: “قدّرنا أن المهمة ستستغرق من أربعة إلى ستة أسابيع، لكننا متقدمون كثيراً على الجدول الزمني”.