بادرة حسن نية.. ترامب يكشف عن تفاصيل الهدية الإيرانية

سمحت بمرور 10 ناقلات نفط عبر مضيق هرمز

بادرة حسن نية.. ترامب يكشف عن تفاصيل الهدية الإيرانية

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٩ مساءً
بادرة حسن نية.. ترامب يكشف عن تفاصيل الهدية الإيرانية
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران سمحت هذا الأسبوع بمرور عشر ناقلات نفط عبر مضيق هرمز كـ”هدية” للولايات المتحدة وكانت تحمل علم باكستان، مؤكداً أن الخطوة جاءت لإظهار “أننا موجودون بقوة وصلابة”.

أوضح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن واشنطن تلقت “عدة اتصالات من المنطقة ومن أطراف أخرى ترغب في إنهاء الصراع سلمياً”، مؤكداً أن الولايات المتحدة قدمت إطاراً من 15 بنداً لاتفاق سلام عبر وساطة باكستانية.

ترامب: انتصرنا على إيران وسنواصل ضرباتنا حتى التوصل إلى اتفاق

ترامب: انتصرنا على إيران وسنواصل ضرباتنا حتى التوصل إلى اتفاق

الإمارات: مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بشظايا صاروخية

الإمارات: مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بشظايا صاروخية

طهران رفضت العرض الأمريكي

في المقابل، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن طهران رفضت عرضاً أميركياً لوقف إطلاق النار وقدمت قائمة شروطها الخاصة، أبرزها منحها السيادة على مضيق هرمز.

واعترف ترامب بأن قدرة إيران على تعطيل الملاحة في المضيق ما زالت تمثل تحدياً كبيراً، قائلاً: “حتى لو أنجزنا 99%، فإن 1% غير مقبول، لأن صاروخاً واحداً قد يصيب ناقلة قيمتها مليار دولار”، لكنه أضاف: “لدي شعور أن الأمور ستُحسم سريعاً”.

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسث أن القوات الأميركية ألحقت أضراراً جسيمة بالقدرات العسكرية الإيرانية.

وقال ترامب: “قدّرنا أن المهمة ستستغرق من أربعة إلى ستة أسابيع، لكننا متقدمون كثيراً على الجدول الزمني”.

هجوم أمريكي إسرائيلي جديد على منشأة نطنز النووية الإيرانية
العالم

هجوم أمريكي إسرائيلي جديد على منشأة نطنز...

العالم
ماتيس: إنهاء الحرب الآن يمنح إيران السيطرة على مضيق هرمز
العالم

ماتيس: إنهاء الحرب الآن يمنح إيران السيطرة...

العالم
مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية في إيران
العالم

مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية في...

العالم
الكويت: اعتراض 9 صواريخ باليستية معادية خلال الـ 24 ساعة الماضية
العالم

الكويت: اعتراض 9 صواريخ باليستية معادية خلال...

العالم
ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز
العالم

ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين...

العالم
مندوب السعودية في مجلس حقوق الإنسان: إيران تصر على زعزعة الأمن بالمنطقة
السعودية

مندوب السعودية في مجلس حقوق الإنسان: إيران...

السعودية
السعودية تشعر 5 أشخاص من البعثة الإيرانية بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة
أخبار رئيسية

السعودية تشعر 5 أشخاص من البعثة الإيرانية...

أخبار رئيسية
مجلس حقوق الإنسان يجري نقاشًا عاجلًا حول الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن
العالم

مجلس حقوق الإنسان يجري نقاشًا عاجلًا حول...

العالم