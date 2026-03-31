أكد أن المفاوضات تسير بشكل جيد

ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٥ مساءً
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
المواطن - فريق التحرير

رجح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن تنتهي الحرب مع إيران قريباً، مشيرا إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع إيران.

وقال ترامب في تصريحات جديدة، اليوم الثلاثاء، لصحيفة “نيويورك بوست”، أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.

كما أكد لموقع “أكسيوس”، أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد.

وقال للصحيفة الأميركية أن بلاده دمرت القدرات الإيرانية تدميرا كاملاً. لكنه أشار إلى أن “أمامها المزيد من العمل لإيقاف هجوم الإيرانيين”.

إلى ذلك، أردف قائلاً: “مهمتي الوحيدة كانت التأكد من عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا، وعندما نغادر سيفتح مضيق هرمز تلقائياً”، وأضاف أنه بإمكان الدول الأخرى إعادة فتح مضيق هرمز بنفسها.

هذا وأشار في تصريح لشبكة “سي بي أس” قبلها أن بلاده “ستتخذ قرارا بشأن مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب”، مشيراً إلى أنه موجود في أماكن عميقة تحت الأرض، واستخراجه مسألة معقدة وقد تستغرق وقتاً.

وكان ترامب رأى في منشور على “تروث سوشيال”، بوقت سابق اليوم أن على الدول المتضررة لاسيما بريطانيا الذهاب إلى مضيق هرمز والسيطرة عليه.

 

