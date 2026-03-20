ترامب: المعركة في إيران حسمت عسكريًا والناتو بدوننا نمر من ورق

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب عدم دعمهم للحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.
وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “من دون الولايات المتحدة، يصبح الناتو نمرًا من ورق!” مضيفا: “جبناء، وسنتذكر ذلك!”
وتابع: المعركة في إيران حسمت عسكريًا.. الحلفاء في الناتو يرفضون المساعدة في مضيق هرمز ويتذمرون من ارتفاع أسعار.