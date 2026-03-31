ترامب: دمرنا إيران تدميرًا كاملاً وسنسلبها قدراتها النووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إننا دمرنا إيران وسلبناها قدراتها النووة، ولم يعد لديها أي قوة، وعلى الدول التي تستخدم مضيق هرمز أن تذهب وتفتحه.
وأضاف ترامب لـ”نيويورك بوست”، اليوم الثلاثاء، ندمر إيران تدميراً كاملاً، لكن أمامنا المزيد من العمل لإيقاف هجومها.
وتابع، أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، ويمكن للدول الأخرى إعادة فتح مضيق هرمز بنفسها، ولكن مهمتي الوحيدة كانت التأكد من أن إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً، وعندما نغادر سيفتح مضيق هرمز تلقائياً.