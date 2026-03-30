ترامب: سأدمر جزيرة خارك ومحطات الكهرباء وآبار النفط بإيران إذا لم نتوصل لاتفاق

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خارك في إيران ، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب في تدوينة عبر حسابه في تروث سوشيال: “نحن في محادثات جدية مع نظام أكثر عقلانية لإنهاء العملية العسكرية في إيران، و تم إحراز تقدم كبير في المحادثات”.