ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز

قال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب يوم ‌الجمعة إن هناك الكثير ‌من ‌المساعدة تشتد الحاجة إليها لضمان ‌المرور ‌الآمن ⁠للسفن عبر ⁠مضيق ‌هرمز.

وأضاف ترامب ⁠أنه سيكون من الجيد ⁠أن ​تنخرط ⁠دول ​مثل الصين ​واليابان في ذلك الأمر.

وقلل الرئيس الأميركي من صعوبة تأمين مضيق هرمز، واصفًا عملية فتحه بأنها مناورة عسكرية بسيطة ومنخفضة المخاطر.

وتابع ترامب: “عند مرحلة معينة سيُفتح المضيق من تلقاء نفسه”، كما أكد عدم رغبته في السعي نحو اتفاق لوقف إطلاق النار مع طهران في الوقت الراهن.