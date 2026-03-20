ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن هناك الكثير من المساعدة تشتد الحاجة إليها لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.
وأضاف ترامب أنه سيكون من الجيد أن تنخرط دول مثل الصين واليابان في ذلك الأمر.
وقلل الرئيس الأميركي من صعوبة تأمين مضيق هرمز، واصفًا عملية فتحه بأنها مناورة عسكرية بسيطة ومنخفضة المخاطر.
وتابع ترامب: “عند مرحلة معينة سيُفتح المضيق من تلقاء نفسه”، كما أكد عدم رغبته في السعي نحو اتفاق لوقف إطلاق النار مع طهران في الوقت الراهن.