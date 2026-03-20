وصف عملية فتحه بأنها مناورة عسكرية بسيطة

ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز

الجمعة ٢٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب يوم ‌الجمعة إن هناك الكثير ‌من ‌المساعدة تشتد الحاجة إليها لضمان ‌المرور ‌الآمن ⁠للسفن عبر ⁠مضيق ‌هرمز.

وأضاف ترامب ⁠أنه سيكون من الجيد ⁠أن ​تنخرط ⁠دول ​مثل الصين ​واليابان في ذلك الأمر.

قد يهمّك أيضاً
ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيًا

ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيًا

ترامب: المعركة في إيران حسمت عسكريًا والناتو بدوننا نمر من ورق

ترامب: المعركة في إيران حسمت عسكريًا والناتو بدوننا نمر من ورق

وقلل الرئيس الأميركي من صعوبة تأمين مضيق هرمز، واصفًا عملية فتحه بأنها مناورة عسكرية بسيطة ومنخفضة المخاطر.

وتابع ترامب: “عند مرحلة معينة سيُفتح المضيق من تلقاء نفسه”، كما أكد عدم رغبته في السعي نحو اتفاق لوقف إطلاق النار مع طهران في الوقت الراهن.

إقرأ المزيد

ترامب: المعركة في إيران حسمت عسكريًا والناتو بدوننا نمر من ورق
العالم

ترامب: المعركة في إيران حسمت عسكريًا والناتو...

العالم
ترامب: لن ننشر قوات في إيران
العالم

ترامب: لن ننشر قوات في إيران

العالم
فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز
العالم

فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز

العالم
ترامب: ندعم أمن واستقرار دول الخليج وندين اعتداءات إيران الآثمة
العالم

ترامب: ندعم أمن واستقرار دول الخليج وندين...

العالم
تصعيد محتمل.. قوات أميركية إضافية في الطريق إلى الشرق الأوسط
العالم

تصعيد محتمل.. قوات أميركية إضافية في الطريق...

العالم
ترامب: ضربنا أكثر من 7000 هدف داخل إيران والهجمات مستمرة بكامل قوتها
العالم

ترامب: ضربنا أكثر من 7000 هدف داخل...

العالم
ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيًا
العالم

ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران...

العالم