ترامب: ضربنا أكثر من 7000 هدف داخل إيران والهجمات مستمرة بكامل قوتها

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة استهدفت آلاف المواقع داخل إيران منذ اندلاع الحرب، مؤكداً أن العمليات العسكرية أسهمت في تقليص كبير لقدرات طهران، فيما لا تزال الضربات مستمرة في عدة اتجاهات.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، أن الحرب على إيران استمرت بكامل قوتها خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ضربت أكثر من 7000 هدف في مختلف أنحاء إيران، شملت مواقع تجارية وعسكرية.

وأضاف أن تلك الضربات أسهمت في تقليص القدرات الهجومية الإيرانية، لافتاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 90% في عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية، و95% في إطلاق الطائرات المسيّرة.

وأشار ترامب إلى أن القوات الأميركية استهدفت، الاثنين، ثلاثة مواقع لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، مضيفاً أنه لم يتبقَّ سوى عدد قليل من الصواريخ. كما حذر من أن عدم استهداف أنابيب النفط في جزيرة جزيرة كرج قد لا يستمر، قائلاً إن بكلمة واحدة فقط يمكن أن تختفي أنابيب النفط هناك.

كما ذكر أن أكثر من 100 سفينة إيرانية أُغرقت منذ بدء الحرب، مؤكداً أن الهجمات لا تزال مستمرة في عدة اتجاهات، مشددًا على أن مستقبل الناتو سيئ للغاية إذا لم يساعد أميركا في إيران.

