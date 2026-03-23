ترامب: قد نسيطر على مضيق هرمز مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تسيطر على مضيق هرمز مع إيران.

وأضاف أن إيران وافقت على عدم الحصول على سلاح نووي، وربما نجد زعيمًا لها كما وجدنا في فنزويلا.

وبشأن المحادثات مع طهران قال ترامب: لا يمكنني ضمان اتفاق، وقد تكون هناك قيادة مشتركة بشأن إيران، ولدينا الآن بالفعل اتفاق مكون من 15 بندا.

وأردف الرئيس الأمريكي، أن الإيرانيين وافقوا على عدم الحصول على سلاح نووي، وهناك نقاط اتفاق رئيسية في المحادثات مع إيران.