تنبيه مهم من الحج والعمرة لضيوف الرحمن بشأن إجراءات السفر ترامب: قد نسيطر على مضيق هرمز مع إيران الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الرياض عسير تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 46,2 ملم في الشعف بأبها الشؤون الإسلامية تقدم أكثر من 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين خلال رمضان ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حالة مطرية غزيرة في الباحة يكسو خلالها البَرَد شوارعها ومرتفعاتها فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية تايلند القبض على مقيم ووافدة لترويجهما 14 كيلو كوكايين بجدة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تسيطر على مضيق هرمز مع إيران.
وأضاف أن إيران وافقت على عدم الحصول على سلاح نووي، وربما نجد زعيمًا لها كما وجدنا في فنزويلا.
وبشأن المحادثات مع طهران قال ترامب: لا يمكنني ضمان اتفاق، وقد تكون هناك قيادة مشتركة بشأن إيران، ولدينا الآن بالفعل اتفاق مكون من 15 بندا.
وأردف الرئيس الأمريكي، أن الإيرانيين وافقوا على عدم الحصول على سلاح نووي، وهناك نقاط اتفاق رئيسية في المحادثات مع إيران.