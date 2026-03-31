ترامب يدعو الدول المتضررة للسيطرة على مضيق هرمز: لن نساعدكم مجددًا

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول المتضررة من تداعيات إغلاق مضيق هرمز، في ظل التهديدات الإيرانية واستمرار التوترات العسكرية، إلى التحرك للسيطرة على هذا الممر الاستراتيجي الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز عالميًا.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشال”، اليوم الثلاثاء، أن على الدول المتضررة، لا سيما بريطانيا، التوجه إلى مضيق هرمز والعمل على تأمينه، محذرًا الدول التي ترفض المشاركة في هذه الجهود بقوله: “لن نساعدكم مجددًا”.

وأضاف أن الدول التي تواجه صعوبات في الحصول على النفط، يمكنها إما السيطرة على المضيق أو شراء احتياجاتها من الولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده “أنجزت الجزء الأصعب من المهمة في إيران”، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، وجّه ترامب انتقادات لفرنسا، مشيرًا إلى أنها لم تسمح بمرور طائرات متجهة إلى إسرائيل ومحملة بإمدادات عسكرية عبر أجوائها، واصفًا موقفها بأنه “غير متعاون على الإطلاق”.