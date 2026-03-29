ترامب يعيد نشر تدوينة لوزير خارجية باكستان عن مضيق هرمز

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صباح الأحد، نشر تدوينة لوزير خارجية باكستان، إسحاق دار، تحدث فيها عن موافقة إيران لعشرين سفينة بالمرور عبر مضيق هرمز.

وقال وزير خارجية باكستان في تدوينته: “يسرني أن أشارك خبراً رائعاً بأن حكومة إيران وافقت على السماح لـ20 سفينة أخرى تحت العلم الباكستاني بالمرور عبر مضيق هرمز، وستعبر سفينتان المضيق يومياً.

هذه لفتة ترحيب بناءة من إيران وتستحق التقدير. إنه نذير للسلام وسيساعد على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

يمثل هذا الإعلان الإيجابي خطوة ذات مغزى نحو السلام وسيعزز جهودنا الجماعية في هذا الاتجاه. الحوار والدبلوماسية وتدابير بناء الثقة هذه هي السبيل الوحيد للمضي قدماً”.

وتستضيف باكستان، اليوم الأحد ولمدة يومين، اجتماعاً رباعياً لبحث الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية للحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت باكستان، أمس السبت، أن وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر سيزورون إسلام آباد لعقد اجتماع لبحث جهود تسوية للحرب.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن وزراء خارجية البلدان الأربعة سيجتمعون “في إسلام آباد في 29 و30 مارس (آذار)” بهدف إجراء “محادثات معمقة حول سلسلة من المسائل، بما فيها جهود خفض التوتر في المنطقة”.

من جانبه، أفاد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في تصريحات لقناة “جيو نيوز” الباكستانية، بأن الاجتماع كان من المقرر عقده في تركيا، لكنه دعا الوفود إلى إسلام آباد بسبب قيود تتعلق بالجدول الزمني.

وأضاف أن “باكستان تعمل بصدق وإخلاص من أجل حل النزاعات الجارية، وتحظى بدعم قوي من الدول الصديقة”، كما أوضح أن “المحادثات مع إيران مستمرة، لكن نظراً لحساسية المفاوضات، يمتنع المسؤولون عن الإدلاء بتصريحات علنية”.

فيما أشار دار إلى أن وزراء الخارجية الأربعة سوف يعقدون اجتماعات منفصلة مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، غداً الاثنين.

