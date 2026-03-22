ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء “مهلة هرمز”

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته لإيران، قبيل انتهاء مهلة اليومين التي منحها إياها لفتح مضيق هرمز.

وقال ترامب للقناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، إن “العواقب ستتضح قريبا”.

ووجه الرئيس الأميركي رسالة شديدة اللهجة إلى النظام الإيراني، قائلا: “ستعرفون قريبا ما سيحدث مع الإنذار بشأن (استهداف) محطات الطاقة. ستكون النتيجة جيدة جدا. سيحدث دمار شامل لإيران وسيكون ذلك فعالا للغاية”.

وكان ترامب منح إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز، محذرا من هجمات تستهدف محطات الطاقة الخاصة بها إن لم تستجب لطلبه.

ومن جهة أخرى، انتقد ترامب بشدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، و”سلوكه تجاه إيران على مدى عقود”.

وقال: “دول الناتو لا تفعل شيئا وهذا عار كبير. إيران سيئة للغاية منذ 47 عاما. والآن تنال جزاءها العادل”.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيغلق مضيق هرمز “بالكامل” ويستهدف منشآت الطاقة في المنطقة، إذا نفذ الرئيس الأميركي تهديداته بمهاجمة منشآت الطاقة في إيران.