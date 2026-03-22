ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء “مهلة هرمز”

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته لإيران، قبيل انتهاء مهلة اليومين التي منحها إياها لفتح مضيق هرمز.

وقال ترامب للقناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، إن “العواقب ستتضح قريبا”.

قد يهمّك أيضاً
ترمب: سيتم تدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة

ترمب: سيتم تدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح مضيق هرمز خلال...

ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيًا

ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيًا

ووجه الرئيس الأميركي رسالة شديدة اللهجة إلى النظام الإيراني، قائلا: “ستعرفون قريبا ما سيحدث مع الإنذار بشأن (استهداف) محطات الطاقة. ستكون النتيجة جيدة جدا. سيحدث دمار شامل لإيران وسيكون ذلك فعالا للغاية”.

وكان ترامب منح إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز، محذرا من هجمات تستهدف محطات الطاقة الخاصة بها إن لم تستجب لطلبه.

ومن جهة أخرى، انتقد ترامب بشدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، و”سلوكه تجاه إيران على مدى عقود”.

وقال: “دول الناتو لا تفعل شيئا وهذا عار كبير. إيران سيئة للغاية منذ 47 عاما. والآن تنال جزاءها العادل”.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيغلق مضيق هرمز “بالكامل” ويستهدف منشآت الطاقة في المنطقة، إذا نفذ الرئيس الأميركي تهديداته بمهاجمة منشآت الطاقة في إيران.

 

إقرأ المزيد

ترامب: لن ننشر قوات في إيران
العالم

ترامب: لن ننشر قوات في إيران

العالم
ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيًا
العالم

ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران...

العالم
ترامب: ندعم أمن واستقرار دول الخليج وندين اعتداءات إيران الآثمة
العالم

ترامب: ندعم أمن واستقرار دول الخليج وندين...

العالم
ترامب: المعركة في إيران حسمت عسكريًا والناتو بدوننا نمر من ورق
العالم

ترامب: المعركة في إيران حسمت عسكريًا والناتو...

العالم
ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز
العالم

ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين...

العالم
ترمب: سيتم تدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة
العالم

ترمب: سيتم تدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا...

العالم
ترامب: ضربنا أكثر من 7000 هدف داخل إيران والهجمات مستمرة بكامل قوتها
العالم

ترامب: ضربنا أكثر من 7000 هدف داخل...

العالم
تصعيد محتمل.. قوات أميركية إضافية في الطريق إلى الشرق الأوسط
العالم

تصعيد محتمل.. قوات أميركية إضافية في الطريق...

العالم