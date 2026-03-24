ترمب: إيران وافقت على عدم امتلاك أي سلاح نووي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن واشنطن تُجري مفاوضات مع إيران التي “لم يتبقّ لديها قادة”، وأن التفاوض يجري مع “الأشخاص المناسبين وهم يريدون إبرام اتفاق” لوقف الأعمال القتالية.

وأضاف ترامب في تصريحات مساء اليوم ، أن القوات الأميركية تحقق «نجاحاً هائلاً في إيران، ونحن نُحلق بحُرّية فوق طهران».

وكشف الرئيس الأمريكي، أن أن إيران وافقت على أنها لن تملك سلاحاً نووياً أبداً.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب ان إيران تسعى إلى إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بأي ثمن.

وأضاف أن الولايات المتحدة حققت ما وصفه بالنصر في إيران، مشيرًا إلى تحقيق نجاح كبير على مختلف المستويات، وأن القيادة الإيرانية لم يتبق لها تأثير يُذكر، وفق تعبيره.

وأوضح ترمب أن القوات الأمريكية دمرت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وتتمتع بحرية الحركة في الأجواء الإيرانية، لافتًا إلى أن واشنطن تتواصل مع جهات داخل إيران وصفها بالمناسبة، في إطار مساعٍ للوصول إلى اتفاق.

وأشار إلى أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي، بحسب ما ذكره في تصريحاته.