Icon

بالفيديو.. جريمة صادمة داخل متجر في أنطاليا التركية Icon ماكرون يدعو إيران إلى الانخراط بنية حسنة في المفاوضات لإنهاء الحرب Icon الأخضر يواصل استعداده لمواجهة مصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 Icon العراق يستدعي القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني Icon مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية في إيران Icon مشروع قرار بحريني أمام مجلس الأمن بشأن الملاحة بمضيق هرمز Icon الدفاع المدني: تغيير نغمة زوال الخطر بالمنصة الوطنية للإنذار المبكر Icon متنزه النخيل بمحافظة حقل.. واحة غناء تستقطب الزائرين بعيد الفطر Icon عيّد بصحة.. 6 عادات تحقق التوازن الصحي Icon محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
أكد أن القيادة الإيرانية لم يتبق لها تأثير يُذكر

ترمب: إيران وافقت على عدم امتلاك أي سلاح نووي

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٤ مساءً
ترمب: إيران وافقت على عدم امتلاك أي سلاح نووي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن واشنطن تُجري مفاوضات مع إيران التي “لم يتبقّ لديها قادة”، وأن التفاوض يجري مع “الأشخاص المناسبين وهم يريدون إبرام اتفاق” لوقف الأعمال القتالية.

وأضاف ترامب في تصريحات مساء اليوم ، أن القوات الأميركية تحقق «نجاحاً هائلاً في إيران، ونحن نُحلق بحُرّية فوق طهران».

قد يهمّك أيضاً
ترامب: قد نسيطر على مضيق هرمز مع إيران

ترامب: مباحثات مع إيران لحل شامل وكامل لكل الأعمال العدائية

وكشف الرئيس الأمريكي، أن أن إيران وافقت على أنها لن تملك سلاحاً نووياً أبداً.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب ان إيران تسعى إلى إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بأي ثمن.

وأضاف أن الولايات المتحدة حققت ما وصفه بالنصر في إيران، مشيرًا إلى تحقيق نجاح كبير على مختلف المستويات، وأن القيادة الإيرانية لم يتبق لها تأثير يُذكر، وفق تعبيره.

وأوضح ترمب أن القوات الأمريكية دمرت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وتتمتع بحرية الحركة في الأجواء الإيرانية، لافتًا إلى أن واشنطن تتواصل مع جهات داخل إيران وصفها بالمناسبة، في إطار مساعٍ للوصول إلى اتفاق.

وأشار إلى أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي، بحسب ما ذكره في تصريحاته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

