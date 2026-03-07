Icon

ترمب: لسنا بحاجة إلى حاملات طائرات بريطانية بالشرق الأوسط

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٠١ صباحاً
ترمب: لسنا بحاجة إلى حاملات طائرات بريطانية بالشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن أميركا ليست بحاجة الآن إلى حاملات طائرات بريطانية في الشرق الأوسط، في إشارة إلى أن بريطانيا تأخرت في اتخاذ هذا القرار.

ترامب: لن ننسى موقف بريطانيا

وأضاف ترمب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” أن “المملكة المتحدة، حليفنا العظيم ذات يوم، وربما أعظمهم جميعاً، تُفكر أخيراً بجدية في إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط”.

وتابع ترمب: “لا بأس يا رئيس الوزراء (كير) ستارمر، لسنا بحاجة إليهما الآن، لكننا لن ننسى. لسنا بحاجة إلى من ينضمون إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرنا فيها بالفعل”.

 

