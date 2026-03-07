ترمب: لسنا بحاجة إلى حاملات طائرات بريطانية بالشرق الأوسط

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن أميركا ليست بحاجة الآن إلى حاملات طائرات بريطانية في الشرق الأوسط، في إشارة إلى أن بريطانيا تأخرت في اتخاذ هذا القرار.
وأضاف ترمب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” أن “المملكة المتحدة، حليفنا العظيم ذات يوم، وربما أعظمهم جميعاً، تُفكر أخيراً بجدية في إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط”.
وتابع ترمب: “لا بأس يا رئيس الوزراء (كير) ستارمر، لسنا بحاجة إليهما الآن، لكننا لن ننسى. لسنا بحاجة إلى من ينضمون إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرنا فيها بالفعل”.