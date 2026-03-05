ستارمر: بريطانيا سترسل 4 طائرات تايفون إضافية إلى قطر

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة ستُرسل أربع مقاتلات تايفون إضافية إلى قطر بهدف تعزيز عملياتها “الدفاعية” في الشرق الأوسط.

وقال ستارمر في مؤتمر صحافي “سنُرسل أربع طائرات تايفون إضافية للانضمام إلى سربنا في قطر، من أجل تعزيز عملياتنا الدفاعية في هذا البلد وفي المنطقة برمّتها”، لكنه لم يذكر عدد الطائرات البريطانية من هذا النوع الموجودة أصلاً في الشرق الأوسط.

وأثار رد بريطانيا بالحذر تجاه الأزمة الإيرانية وهجوم الطائرات المسيّرة على قاعدتها العسكرية الرئيسية في قبرص شكوكاً لدى شركاء لندن حول فاعليتها العسكرية.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستارمر لعدم تقديمه الدعم الكافي لضرباته على إيران.

وقال ستارمر في المؤتمر الصحافي إن بريطانيا لديها الخطة الصحيحة وإنها كانت بدأت بالفعل بنشر معدات عسكرية في أنحاء المنطقة قبل اندلاع الحرب. وأضاف: “أركز على القيادة بهدوء واتزان بما يخدم المصلحة الوطنية”.

يأتي هذا بينما أعلنت السفارة البريطانية في المنامة، الخميس، سحب جزء من موظفيها من البحرين، فيما تواصل إيران هجماتها في دول الخليج لليوم السادس.

وأوضحت السفارة في منشور على “إنستغرام”: “اتخذت المملكة المتحدة قراراً احترازياً بالسحب المؤقت لبعض أعضاء البعثة الدبلوماسية وذويهم من البحرين”. وأضافت أن “الوضع خطير ولا يُتوقع أن يتوقف في الأيام المقبلة”.