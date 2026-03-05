Icon

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج Icon تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
لدينا الخطة الصحيحة وأركز على القيادة بهدوء واتزان

ستارمر: بريطانيا سترسل 4 طائرات تايفون إضافية إلى قطر

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
ستارمر: بريطانيا سترسل 4 طائرات تايفون إضافية إلى قطر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة ستُرسل أربع مقاتلات تايفون إضافية إلى قطر بهدف تعزيز عملياتها “الدفاعية” في الشرق الأوسط.

وقال ستارمر في مؤتمر صحافي “سنُرسل أربع طائرات تايفون إضافية للانضمام إلى سربنا في قطر، من أجل تعزيز عملياتنا الدفاعية في هذا البلد وفي المنطقة برمّتها”، لكنه لم يذكر عدد الطائرات البريطانية من هذا النوع الموجودة أصلاً في الشرق الأوسط.

قد يهمّك أيضاً
قطر: ضبط 194 شخصًا لقيامهم بتصوير وتداول مقاطع ونشر معلومات مضللة

قطر: ضبط 194 شخصًا لقيامهم بتصوير وتداول مقاطع ونشر معلومات مضللة

بيان خليجي وأوروبي يدين الهجمات الإيرانية على دول المجلس ويطالب بوقفها فورًا

بيان خليجي وأوروبي يدين الهجمات الإيرانية على دول المجلس ويطالب بوقفها فورًا

4 طائرات تايفون إضافية إلى قطر

وأثار رد بريطانيا بالحذر تجاه الأزمة الإيرانية وهجوم الطائرات المسيّرة على قاعدتها العسكرية الرئيسية في قبرص شكوكاً لدى شركاء لندن حول فاعليتها العسكرية.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستارمر لعدم تقديمه الدعم الكافي لضرباته على إيران.

وقال ستارمر في المؤتمر الصحافي إن بريطانيا لديها الخطة الصحيحة وإنها كانت بدأت بالفعل بنشر معدات عسكرية في أنحاء المنطقة قبل اندلاع الحرب. وأضاف: “أركز على القيادة بهدوء واتزان بما يخدم المصلحة الوطنية”.

يأتي هذا بينما أعلنت السفارة البريطانية في المنامة، الخميس، سحب جزء من موظفيها من البحرين، فيما تواصل إيران هجماتها في دول الخليج لليوم السادس.

وأوضحت السفارة في منشور على “إنستغرام”: “اتخذت المملكة المتحدة قراراً احترازياً بالسحب المؤقت لبعض أعضاء البعثة الدبلوماسية وذويهم من البحرين”. وأضافت أن “الوضع خطير ولا يُتوقع أن يتوقف في الأيام المقبلة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن مجلس قيادة مؤقتاً اليوم
العالم

لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن...

العالم
قطر: مقاتلاتنا أسقطت مسيرات إيرانية ومقذوفات أخرى
العالم

قطر: مقاتلاتنا أسقطت مسيرات إيرانية ومقذوفات أخرى

العالم
سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران
العالم

سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة...

العالم
العراق يعلن إسقاط مسيرة استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل
العالم

العراق يعلن إسقاط مسيرة استهدفت القنصلية الأمريكية...

العالم
ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية “غير مسبوقة” إذا ردّت
العالم

ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية “غير مسبوقة”...

العالم
صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران
العالم

صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في...

العالم
السعودية لن تسمح لأي طرفٍ كان باستخدام أجوائها.. وستعمل على ضمان سلامة أراضيها
السعودية

السعودية لن تسمح لأي طرفٍ كان باستخدام...

السعودية
الجامعة العربية: اجتماع وزاري الأحد المقبل بشأن الاعتداءات الإيرانية
العالم

الجامعة العربية: اجتماع وزاري الأحد المقبل بشأن...

العالم