سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من عاصفة متوقعة

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين السعوديين الموجودين في العاصمة الأمريكية واشنطن والمناطق المجاورة لها، إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة بشأن العاصفة المتوقع أن تضرب المنطقة.

وأوضحت في بيان لها، أنه إشارةً إلى التحذيرات الصادرة بشأن العاصفة المتوقعة في العاصمة واشنطن والمناطق المجاورة لها، وحرصًا على سلامة وأمن المواطنين، فإنها تهيب بالمواطنين السعوديين كافة باتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المحلية المختصة.

وحثت السفارة المواطنين على التواصل معها في حالات الطوارئ -لا سمح الله- عبر الأرقام التالية:

746-3555 – 202

746-0666 – 202

746-9777 – 202

746-2888 – 202