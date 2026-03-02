Icon

حريق محدود جراء سقوط الشظايا بعملية الاعتراض

متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة
المواطن - واس

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اللواء تركي المالكي، اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة صباح اليوم.

ولفت المالكي إلى اندلاع حريق محدود جراء سقوط الشظايا بعملية الاعتراض دون وقوع إصابات بالمدنيين، مضيفا أن عملية الاعتراض تسببت بسقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

