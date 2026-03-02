متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اللواء تركي المالكي، اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة صباح اليوم.

ولفت المالكي إلى اندلاع حريق محدود جراء سقوط الشظايا بعملية الاعتراض دون وقوع إصابات بالمدنيين، مضيفا أن عملية الاعتراض تسببت بسقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.